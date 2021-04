Dybala, Arthur e McKennie tornano a disposizione di Andrea Pirlo che, secondo Sky Sport, ha reintegrato tutti per lanciare la volata a questo finale di stagione. Le sorti della Juventus, infatti, verranno decise già a partire dal recupero contro il Napoli in programma mercoledì 7 aprile (Bentancur e Rabiot. Non erano stati nemmeno convocati per il derby contro il Torino , visto il “festino” a casa di McKennie . Dopo il turno di esclusione forzato, ecco chetornano a disposizione di Andrea Pirlo che, secondo, ha reintegrato tutti per lanciare la volata a questo finale di stagione. Le sorti della, infatti, verranno decise già a partire dal recupero contro il Napoli in programma mercoledì 7 aprile ( le probabili formazioni ). Nessuno dei tre però dovrebbe essere titolare: l'unico che ha chance è McKennie, ma al momento la coppia di centrali favorita è quella composta da

Dybala invece partirà sicuramente dalla panchina, anche perché l'argentino non gioca una partita ufficiale dal gennaio scorso. L'ultima fu quella contro il Sassuolo dove si infortunò (era il 10 gennaio) e ora scalpita per rimettere piede in campo ed essere utile in queste ultime partite del campionato.

i tamponi dei giocatori rientrati in Nazionale, visto che negli ultimi giorni sono risultati positivi - proprio oltre a Bonucci - Verratti, Florenzi, Pirlo, nella classica conferenza stampa della vigilia, scioglierà le riserve per ufficializzare il ritorno dei tre. Sono attese anche informazioni riguardanti, visto che negli ultimi giorni sono risultati positivi - proprio oltre a Bonucci - Verratti, Florenzi, Grifo e Cragno . Gli altri giocatori che hanno fatto parte del gruppo della Nazionale italiana erano Chiellini, Bernardeschi e Chiesa.

