La Juventus riparte. Bergamo è alle spalle, il secondo posto del Milan più vicino dopo il ko rossonero contro il Sassuolo . La formazione di Pirlo fa il suo, battendo per 3-1 un Parma quasi condannato alla Serie B. Ma con più fatica di quanto potrebbe suggerire il risultato: a passare in vantaggio sono gli ospiti, con una maligna punizione di Brugman, prima che Alex Sandro (doppietta) e de Ligt ristabiliscano le gerarchie. Primo tempo difficoltoso per la Juve, che si fa sorprendere da un Parma brioso e ben messo in campo. Ma poi i bianconeri si risvegliano, trovando la rete del pareggio, quella della rimonta e infine quella che chiude il risultato. In attesa dell'Atalanta, impegnata domani a Roma contro i giallorossi, Cristiano Ronaldo e compagni sono momentaneamente terzi a -1 dal Milan. Mentre per il Parma, lontanissimo dal quartultimo posto, è probabilmente finita. E non da oggi.