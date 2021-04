Clamoroso a San Siro. Il Milan perde 2-1 contro il Sassuolo e vede complicarsi la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions. In vantaggio grazie a una magia di Calhanoglu al 30', i rossoneri di Pioli subiscono la rimonta del Sassuolo che si impone grazie alla doppietta di uno scatenato Raspadori, a segno al 76' e all'83'. Un ko pesantissimo per il Milan che, dopo giocato una buona gara per un'ora, crolla nei minuti finali sotto i colpi della squadra allenata da De Zerbi, alla terza vittoria di fila.

Il tabellino

MILAN-SASSUOLO 1-2

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All.: De Zerbi.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

GOL: 30' Calhanoglu (M), 76', 83' Raspadori (S).

ASSIST: Saelemaekers (M, 1-0).

AMMONITI: Djuicic (S).

NOTE - Recupero 1'+.

