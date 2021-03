Torna l'incubo Coronavirus in casa Juve. Rodrigo Bentancur è risultato positivo all'ultimo giro di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra come da protocollo. L'uruguaiano è in isolamento e asintomatico e salterà sicuramente l'impegno casalingo di sabato contro la Lazio. A comunicarlo ci ha pensato lo stesso club torinese sui canali ufficiali. Si tratta del settimo bianconero contagiato dopo Dybala, Cristiano Ronaldo, McKennie, Cuadrado, de Ligt e Alex Sandro.

Pirlo: "Bentancur? Capita di sbagliare ma la partita non finisce lì"

Serie A Parma-Inter, le ufficiali: Sanchez dal 1', torna Hakimi 2 ORE FA

Serie A Lazio-Torino "sub iudice", il Giudice Sportivo rimanda la decisione 4 ORE FA