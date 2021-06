Ha deciso di festeggiare il suo compleanno lì, dove sono le sue radici. Lontano dalle gettonatissime mete estive, Kalidou Koulibaly ha compiuto i suoi 30 anni nella sua Africa, visitando diverse associazioni che si occupano di bambini che vivono in condizioni difficili e toccando con mano tutte le difficoltà con cui il suo Paese ha a che fare nella quotidianità.

Proprio in virtù di questo, domenica scorsa ha fatto partire una nave dal porto di Napolicarica di materiale sanitario: in Senegal arriveranno due ambulanze, lettighe, camici ospedalieri e mascherine. Un altro gesto da campione per il difensore partenopeo, da sempre estremamente sensibile alla situazione della sua terra d’origine.

Serie A Morace difende Gattuso: "E' contro ogni discriminazione" 19/06/2021 A 13:00

Napoli, il meglio di Spalletti in 200": fra testate e frecciate

Serie A Mourinho: "La Roma ha riacceso il fuoco in me" 19/06/2021 A 09:02