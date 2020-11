"L’aereo? L’ho visto, ma lo abbiamo pagato noi. Comprano cose, spendono soldi ma non ci pagano", ha ribadito Luis Alberto sempre su Twitch. La Lazio, come riporta Repubblica, assicura di aver saldato luglio e agosto e di essere in ordine con i pagamenti, visto che per la mensilità di settembre c’è tempo fino al 1 dicembre con la nuova proroga della Figc. Tuttavia, la rabbia di Luis Alberto riguarderebbe arretrati ancora non ricevuti, ovvero i mesi di marzo e aprile durante il primo lockdown. Il club, a bilancio, aveva reso noto di aver raggiunto con i tesserati un accordo per la rinuncia alle due mensilità, ma lo stesso accordo non sarebbe stato firmato da tutti con Luis Alberto appunto tra questi.