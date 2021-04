Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Lazio e Milan (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 33ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Orsato di Schio, assistito dai guardalinee Carbone e Preti, dal IV° uomo Sacchi, dal Var Mazzoleni e dall'Avar Paganessi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Olimpico" di Roma.

Classifiche e risultati

Serie A Ibra e la società di scommesse, Uefa apre indagine 2 ORE FA

La moviola LIVE di Lazio-Milan (arbitro Orsato di Schio)

- 5’ CONTRASTO CORREA- TOMORI, MANCA UNA PUNIZIONE Incontenibile Correa, autore del gol del vantaggio, si incunea sulla destra punta Tomori e crolla a terra in area reclamando il rigore. Orsato lascia correre, redarguendo l'argentino di non simulare, e non viene richiamato nemmeno dal VAR Mazzoleni, che non può intervenire poiché – come si vede dal replay – il contatto fra il difensore rossonero e l’attaccante argentino arriva per questione di centimetri prima dell’ingresso in area di rigore. Sarebbe stata punizione dal limite per i biancocelesti ma non penalty, resta comunque l’errore della terna.

- 9’ ALTRO RIGORE RECLAMATO DALLA LAZIO! Su un cross dalla sinistra di Lulic, Tomori respinge la palla secondo i giocatori della Lazio con un braccio. Orsato però lascia correre e non lo si può biasimare perché il pallone sbatte prima sul corpo poi carambola sul braccio – vicino al corpo - del centrale ex Chelsea.

Pioli: "Milan più forte di tutti tranne che dell'Inter"

Serie A Le pagelle di Torino-Napoli 0-2: Bakayoko domina 25 MINUTI FA