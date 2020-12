La migliore Lazio di questo primo scorcio di Serie A batte con un netto 2-0 un Napoli spento e orfano dei suoi giocatori più forti, Insigne (squalificato) e Mertens (infortunato). All’Olimpico decidono i gol di Immobile al 9’ e di Luis Alberto al 56’, con lo spagnolo che si mette alle spalle le polemiche e le frizioni con la società correndo ad abbracciare il suo allenatore, Simone Inzaghi. Diamo i voti ai protagonisti della sfida.

--- Le pagelle della Lazio ---

Pepe REINA 6 - Prima volta da ex contro il Napoli. Grande attenzione durante la reazione rabbiosa del Napoli dopo l'1-0, poi spettatore non pagante

Luiz FELIPE 6 - Contiene bene Lozano finchè è in campo (dall'84' PATRIC S.V.)

Wesley HOEDT 6,5 - Sostituisce all'ultimo momento Acerbi con personalità e interventi precisi

Stefan RADU 6 - Concreto sia in fase difensiva che in impostazione

Manuel LAZZARI 6,5 - La sua energia è inesauribile. Corre senza sosta per tutto il match

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Sempre utile, partita ordinata. La sua presenza si sente soprattutto a livello tattico e di sacrificio (dall'84' AKPA AKPRO S.V.)

Gonzalo ESCALANTE 6,5 - Recupera la palla che innesca l'azione del raddoppio. Apporto prezioso anche se non appariscente (dall'80' PEREIRA S.V.)

Luis ALBERTO 7 - Una perla alla 150ª partita ufficiale. L’abbraccio con Inzaghi spegne ogni polemica. Quest’anno ancora zero assist, ma solo grandi gol. Quella stories sugli stipendi finisce finalmente nel dimenticatoio?

Adam MARUSIC 6,5 - Firma l'assist per Immobile. Precisione assoluta

Ciro IMMOBILE 7 - Dodicesimo gol in 13 partite stagionali: meglio di lui solo Lewandowski, Haaland, Salah e Cristiano Ronaldo. Un professore dell'area di rigore (dall'80' CATALDI S.V.)

Felipe CAICEDO 6 - Pericoloso in un paio di occasioni nel primo tempo, la sua presenza crea sempre panico alla difesa partenopea. Nella ripresa si segne (dal 66' MURIQI 6 - Concentrato e attento su ogni palla toccata)

All. Simone INZAGHI 7 - Una partita che può rappresentare la svolta del campionato della Lazio dopo quattro punti nelle ultime 4 uscite. Ora il Milan come prova del 9.

Immobile - Lazio-Napoli - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Napoli ---

David OSPINA 6 - Nessuna colpa sui due gol biancocelesti

Giovanni DI LORENZO 4,5 - Sull'1-0 Marusic è libero di alzare la testa e crossare sulla testa di Immobile. Il peggiore della difesa di Inzaghi

Kalidou KOULIBALY 5 - Stringe i denti con un problema muscolare alla coscia già dai primi minuti, ma il fastidio si sente e si vede nei movimenti, lenti e spesso in ritardo. Rischia la doppia ammonizione su Milinkovic (dal 54' MANOLAS 6 - Entra a conti fatti)

Nikola MAKSIMOVIC 5 - Alla prima da titolare in campionato si fa sovrastare da Immobile in occasione dell'1-0. Non bene

Mario RUI 4,5 - Perde una palla sanguinosa in occasione del 2-0. La fotografia della sua prestazione (dal 64' GHOULAM 5,5 - Non cambia l'inerzia del match)

Fabian RUIZ 5 - Non prende mai iniziativa, non prova a brillare. Troppo altalenante, come la sua stagione

Tiemoue BAKAYOKO 5,5 - Prova a mettere ordine in mediana, ma non basta (dal 64' LOBOTKA 5,5 - Si iscrive nel tabellino solo per un cartellino giallo)

Matteo POLITANO 5 - Gara ectoplasmatica (dal 55' ELMAS 5,5 - Chi l'ha visto?)

Piotr ZIELINSKI 5 - Pochi spunti, poche accelerazioni

Hirving LOZANO 5,5 - Sistemato da Gattuso sulla sinistra, la fascia di competenza di Insigne. Sbaglia più del solito, ma è comunque il migliore del tridente di riserva. Dà forfait per un problema alla caviglia (dal 76' MALCUIT S.V.)

Andrea PETAGNA 5 - Troppo facile per Hoedt prendere le misure sull'ex Spal, immobile e poco servito dagli esterni

All. Rino GATTUSO 5 - Il suo Napoli è lento, impacciato, prevedibile e arrendevole fin dai primi istanti, l'ombra della squadra arrembante di questo primo scorcio di stagione. L'assenza di Mertens e Insigne si sente tanto, ma non deve diventare una giustificazione. Soprattutto per prestazioni di così basso livello

