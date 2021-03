Nel match di metà classifica al "Dall'Ara", valevole per la 27a giornata di Serie A - la Sampdoria domina nel primo tempo, mentre il Bologna - una volta tanto sornione e cinico - colpisce alle prime occasioni utili. Dopo il botta e risposta Barrow-Quagliarella, arriva il "piattone" di Svanberg, che nella ripresa invita Soriano al gol del definitivo 3-1 . Rossoblù - dopo le sconfitte contro Cagliari e Napoli - a 31 punti, a -1 dai blucerchiati. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

=== Le pagelle del Bologna ===

Lukasz SKORUPSKI 5,5: un po' ingessato nell'incomprensione di inizio partita con Schouten, che ha portato al palo di Thorsby. Incolpevole sul gol di Quagliarella.

Takehiro TOMIYASU 5,5: molto meglio in fase di spinta. Decisamente impreciso, invece, in quella di disimpegno.

Dal 90' Lorenzo De Silvestri: sv.

DANILO 6: spesso in emergenza su Quagliarella, che gli sfugge completamente in occasione del momentaneo 1-1.

Adama SOUMAORO 6,5: è lui a rimediare, sistematicamente, ai tanti errori commessi - specie nel primo tempo - dalla retroguardia rossoblù.

Mitchell DIJKS 6: in affanno sui continui affondi di Bereszynski nel corso della prima frazioni. Tra i migliori, invece, durante la ripresa.

Mattias SVANBERG 7,5: gol, assist, salvataggi difensivi, chilometri e chilometri percorsi a tutto gas. Anche un tecnico esigente come Mihajlovic non avrebbe potuto chiedergli di più.

Dall'84' Andrea Poli: sv.

Jerdy SCHOUTEN 6: combatte su ogni pallone, specie nelle fasi di partita in cui il Bologna si trova in difficoltà.

Dal 69' Nicolas Dominguez 6,5: dà maggiore solidità alla mediana rossoblù. Prezioso.

Andreas SKOV OLSEN 6: tanta corsa lungo la destra, da cui confeziona anche buoni assist. Sostituito quando, un po' annebbiato, si prende un giallo per un fallo inutile su Augello.

Dall'84' Riccardo Orsolini: sv.

Roberto SORIANO 6,5: in sordina fino al gol, in cui dimostra grande senso tattico e prontezza di riflessi con quell'inserimento sul filtrante di Svanberg.

Musa BARROW 7,5: come Svanberg, gol e assist. Mihajlovic gli aveva chiesto più prestazioni e reti da "numero 9": accontentato.

Rodrigo PALACIO 7: si prende sulle spalle l'intero attacco rossoblù., disegna una traiettoria perfetta per il gol di Barrow e pressa a tutto andare a 39 anni suonati.

Dal 69' Nicola Sansone 6: una rete annullata e tanti inserimenti, Entra benissimo in partita.

Mister Sinisa MIHAJLOVIC 7: batte Ranieri nelle sue materie preferita: solidità e ripartenza.

=== Le pagelle della Sampdoria ===

Emil AUDERO 6: compie un doppio miracolo nella ripresa. Tradito, in generale, dalle distrazioni dei suoi centrali.

Bartosz BERESZYNSKI 6: gran percussionista della fascia destra nei primi 45'. Cala un po' nella ripresa.

Alex FERRARI 4: disastroso. Non tiene una sola marcatura al centro della difesa blucerchiata.

Dal 72' Mehdi Léris 6: nel suo carnet, una conclusione sul primo palo respinta da Skorupski.

Maya YOSHIDA 4,5: Barrow lo fa impazzire. Estremamente - e insolitamente - negligente,

Tommaso AUGELLO 6,5: fa il suo e anche di più. Lungo la sinistra non delude e, al 37', disegna la traiettoria vincente per Quagliarella.

Antonio CANDREVA 5,5: funziona a intermittenza lungo la stessa corsia di Bereszynski.

Morten THORSBY 5,5: recupera una miriade di palloni, ma quel palo colpito a porta vuota al 4' gli pesa come una spada di damocle.

Albin EKDAL 5: corre spesso a vuoto a metà campo, in cui la sua diga non funziona.

Jakub JANKTO 5: in ombra per buona parte del primo tempo. Nella ripresa, servito da Quagliarella a tu per tu con Skorupski, sbaglia un gol già fatto.

Dal 69' Manolo Gabbiadini 5,5: tocca pochissimi palloni. Fatica a entrare nelle dinamiche del match.

Mikkel DAMSGAARD 6,5: frizzante come al solito. Sia in fase di assist che alla conclusione. A inizio ripresa, un suo destro da fuori al fulmicotone - partito da fermo, sfiora l'incrocio dei pali a Skorupski battuto.

Dal 69' Gaston Ramirez 5: tutto ciò che combina è una gomitata in pieno petto ai danni di Dijks...

Fabio QUAGLIARELLA 7: gol d'autore alla sua 400esima da titolare in Serie A.

Mister Claudio RANIERI 5,5: la sua Samp domina nel primo tempo e il risultato maturato è probabilmente bugiardo. Ma in fase di filtro, al Dall'Ara, c'è stato - palesemente - qualcosa che non ha funzionato.

