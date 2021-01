Bologna-Udinese, match della 16a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna si è concluso col punteggio di 2-2. Partita equilibrata, con i padroni di casa avanti nel primo tempo per ben due volte ma ripresi nel finale grazie al gol di Arslan nel recupero. Pareggio quindi giusto, con la squadra di Mihajlovic che sale a quota 17 punti, mentre l'Udinese ne ha 15 ma con una partita in meno.

Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

=== BOLOGNA ===

Angelo DA COSTA 5 - Malissimo sul primo gol di Pereyra, non bene anche nella ripresa. Spesso insicuro, insufficiente.

Takehiro TOMIYASU 7 - Trovare un migliore oggi è abbastanza complicato, dato che sono in tanti a giocare bene ma nessuno eccelle veramente. Premiamo il giapponese grazie a una buona prova in fase difensiva, sia da terzino che da centrale nella difesa a cinque. Inoltre segna un bel gol in apertura. Insomma, prova completa e di livello.

Nehuén PAZ 6,5 - In campo un po' a sorpresa, è quasi sempre ottimo in marcatura su Lasagna e Nestorovski.

Larangeira DANILO 6 - Sicuro e preciso, qualche fallo inutile di troppo a centrocampo.

Mitchell DIJKS 6 - Non lascia spazi e si fa anche vedere nella metà campo avversaria. (Dal 76' Aaron HICKEY 6 - Bravo nel finale, sfortunato in occasione della deviazione decisiva nel pareggio ospite).

Jerdy SCHOUTEN 6 - Buona presenza a centrocampo, utile soprattutto in fase difensiva. (Dal 76' Andrea POLI 5,5 - Qualche minuto per sigillare la fase difensiva, ma il gol del pareggio purtroppo arriva).

Mattias SVANBERG 5,5 - Gara di difficile valutazione. Trova il gol ed è estremamente utile in mezzo al campo. Purtroppo però fa due falli alquanto ingenui quanto inutili che gli costano l'espulsione.

Riccardo ORSOLINI 5 - Fa un po' sempre lo stesso movimento e non riesce a dialogare con i compagni di reparto. Insufficiente. (Dal 76' Emanuel VIGNATO 6,5 - Ha poco tempo a disposizione ma riesce ad essere estremamente utile. Venti minuti giocati alla grande).

Roberto SORIANO 5,5 - Male ma non malissimo. Nel primo tempo buono del Bologna è uno dei peggiori, mai veramente nel vivo dell'azione. Nella ripresa però diventa molto utile quando Mihajlovic è costretto ad arretrarlo in assenza di Svanberg e lui risponde presente.

Musa BARROW 5 - Dopo un buon avvio, sparisce dal campo. Unico lampo il bell'assist per Svanberg. (Dal 69' Arturo CALABRESI 5,5 - L'allenatore lo mette dentro per cambiare modulo. Bada per lo più alla fase difensiva. Riesce a metà nell'intento.

Rodrigo PALACIO 6,5 - Solito lavoro in avanti, tanto cuore e corsa al servizio della squadra. (Dall'84' Simone RABBI SV).

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 - Buon Bologna nella prima frazione, male nella seconda. Paga soprattutto l'espulsione di Svanberg. I pareggi e le gare senza vittorie cominciano ad essere tante, ma la classifica comunque sorride. Senza di quella i rossoblu avrebbero vinto?

Arslan esulta dopo il gol del 2-2 contro il Bologna, Bologna-Udinese, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

=== UDINESE ===

Juan MUSSO 6 – Sui gol può poco. Per il resto preciso e puntuale.

Rodrigo BECAO 6,5 – Rientra e si fa sentire nella retroguardia ospite. Grazie al suo fisico riesce a tenere senza grossi problemi tutti gli avversari dalle sue parti. Utile anche in fase offensiva.

Kevin BONIFAZI 6 – Gioca una partita con qualche buco. Ma alla fine è suufficiente.

SAMIR 5 – Male. Insicuro e impreciso, dietro però combina più di un guaio. (Dal 78' Thomas OUWEJAN 6 - Buon ingresso nel finale. Dai suoi piedi parte l'azione del gol del pareggio

Jens STRYGER-LARSEN 5,5 – In calo rispetto alla partita contro la Juventus. Spinge di meno, si fa vedere troppo poco sulla fascia. (Dal 78’ Nahuel MOLINA 5 – Entra ma non si vede mai).

Rodrigo DE PAUL 6,5 – Non segna e non fa assist, ma è lui il leader in mezzo al campo. Nella ripresa prende in mano la squadra e crea pericoli a non finire dalle parti di Da Costa.

WALACE 5 – Il cartellino giallo preso a inizio partita lo condiziona enormemente e lui così non riesce ad essere efficace quando dovrebbe. (Dal 59' Rolando MANDRAGORA 6 – Prende un palo clamoroso, utile sui tanti cross dalla fasce. Buon ingresso).

Roberto PEREYRA 6,5 – Uno dei migliori. Nel primo tempo trova il gol del pareggio, nella ripresa insieme a De Paul spinge molto soprattutto sulla fascia e crea tanti pericoli alla retroguardia avversaria.

Marvin ZEEGELAAR 6 – Qualche buona giocata sulla sua corsia di competenza. Potrebbe però spingere maggiormente. (Dal 59' Tolgay ARSLAN 6,5 - Dal suo destro arriva il diagonale del meritato pareggio. Si fa trovare pronto quando serve).

Kevin LASAGNA 5 – In crisi. Non segna da una vita e non è mai pericoloso. Si fa solo vedere in avanti con tantissimi falli sui difensori avversari.

Fernando FORESTIERI 5 - Nella mezz'ora che gioca tocca pochissimi palloni e non si vede veramente mai. Esce forse per scelta tecnica. (Dal 33’ Ilia NESTOROVSKI 5,5 – Ha oltre un'ora di gioco per mettersi in luce, ma fatica a liberarsi dalla gabbia di Paz e Danilo.

All. Ivan GOTTI 6 – Alla fine arriva il meritato pareggio. Anche per la sua squadra partita a due volti. Primo tempo in fin dei conti negativo, ripresa invece su altri livelli, favorita anche dalla superiorità numerica. Alla fine però manca un po' di verve in attacco. Forse serve un attaccante dal mercato.

