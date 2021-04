Classifiche e risultati

=== Le pagelle dello Lazio ===

Pepe REINA 6: serata senza patemi d'animo per l'ex di turno. L'unico, vero spavento arriva sulla traversa colpita all'89' da Kessié, di testa.

Adam MARUSIC 6,5: migliora a vista d'occhio in qualità di marcatore, nel terzetto difensivo biancoceleste, nonostante la sua vocazione sia quella del laterale box to box. Jolly prezioso per Simone Inzaghi..

Francesco ACERBI 7: contro la sua ex squadra, si prende una rivincita dietro l'atra. Statuario là dietro, è soprattutto grazie a lui che i guantoni di Reina rimangono intonsi.

Stefan RADU 6,5: grande esperienza e attenzione in fase di disimpegno. Prestazione di grande diligenza.

Manuel LAZZARI 7: "moto perpetuo" è già stata usata, come espressione, per descriverlo. Serve l'assist vincente a Immobile per il 3-0 e il gol che gli viene annullato, con la punta del piede in offside, è l'immagine lampante che qualcosa va modificato, per l'ennesima volta, nella regola del fuorigioco..

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7: geometrie millimetriche e intesa perfetta con Luis Alberto. E, in generale, con tutto il reparto offensivo biancoceleste.

Lucas LEIVA 6,5: dona equilibrio alla metà campo biancocelseste. Ruvido su Çalhanoglu in occasione del raddoppio firmato Correa, dona equilibrio alla metà campo biancocelseste. Ruvido su Çalhanoglu in occasione del raddoppio firmato Correa, episodio su cui il Milan ha avuto parecchio da ridire

Luis ALBERTO 7,5: delizioso il filtrante per Joaquin Correa in occasione del 2-0. Si ripete all'80' per Immobile, che colpisce un clamoroso palo in pallonetto. Distributore automatico di belle giocate: faro creativo della compagine biancoceleste.

Dall'88' Jean-Daniel Akpa Akro: sv.

Senad LULIC 6,5: spinge con tutte le energie a propria disposizione lungo l'out di sinistra. A trentacinque anni suonati, il capitano dimostra di avere ancora molto da dare alla causa biancoceleste.

Dal 68' Mohamed Fares 6: tanta generosità da parte dell'ex Verona. Soprattutto in fase di ripiego.

Joaquin CORREA 8: straripante. Come, del resto, il suo momento di forma. Accende il motore e sfugge a Tomori sistematicamente e a tutto gas segnando una doppietta e sfiorando l'hat-trick negato solo da un grande Donnarumma.

Dal 76' Andreas Pereira 5,5: poca freddezza nel ribattere a rete in occasione del palo di Immobile per l'ex Manchester United.

Ciro IMMOBILE 7: segna il tris dopo aver sbattuto contro Donnarumma e un palo. Non sempre infallibile davanti allo specchio, ma alla fine trova sempre il modo per dimostrarsi bomber vero, realizzando il 3-0 con una cannonata imparabile. Confeziona per Correa il passaggio del primo gol laziale.

Dall'88' Vedat Muriqi: sv.

Mister Simone INZAGHI 7,5: rientro in grande stile dalla brutta esperienza Covid. La sua squadra gode di un momento di forma super, dimostrando che la serataccia di Napoli si è trattata di un mero episodio. Rientra di fatto nella corsa Champions, considerando la gara casalinga da recuperare contro il Torino.

=== Le pagelle del Milan ===

Gianluigi DONNARUMMA 6,5: due interventi da fenomeno, uno per tempo. Nel primo, chiude la saracinesca sul tiro angolato a botta sicura di Immobile, subito dopo l'1-0 di Correa. Nel secondo, nega allungandosi in massima estensione, il tris personale al Tucu. Incolpevole su tutti e tre i gol subiti.

Davide CALABRIA 6: sbaglia poco o nulla lungo la destra e dialoga bene col vicino "del piano superiore" Saelemaekers. Tuttavia, finisce anch'egli per incappare, in qualche modo, nella serata negativa dei rossoneri.

Dal 70' Diogo Dalot 5,5: il terzino lusitano di proprietà del Manchester United fatica a spezzare il fiato.

Simon KJÆR 5: divide quasi equamente con Correa gli errori della difesa del Diavolo. Specialmente in occasione del primo gol di Correa, sfilandosi colpevolmente dalla marcatura del "Tucu".

Dal 73' Alessio Romagnoli 5: cambia poco col suo ingresso in campo, in cui si assiste a un palo clamoroso e al gol del tris di Immobile.

Fikayo TOMORI 4,5: posizionato malissimo sul primo gol di Correa, sbaglia l'entrata sull'argentino in occasione del secondo. Insolitamente spaesato, vive una serata decisamente No.

Theo HERNANDEZ 5,5: non spinge esattamente secondo i suoi standard lungo la sinistra. I suoi proverbiali scatti brucianti sono mancati parecchio alla truppa di Pioli.

Ismaël BENNACER 5: poco nerbo a centrocampo, in cui "funziona" solamente nei primi 20'.

Dal 70' Sandro Tonali 6,5: entra col giusto atteggiamento e con una potente stoccata che avrebbe potuto riaprire il match.

Franck KESSIE 6,5: colpisce - di testa - una clamorosa traversa a pochi istanti dal 90', sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. A metà campo è sempre l'ultimo, in ogni caso, ad ammainare la bandiera.

Alexis SAELEMAEKERS 6: qualche spunto interessante, largo a destra, nel corso del primo tempo. Cala vistosamente ad inizio ripresa.

Dal 63' Brahim Diaz 6: qualche giocata frizzante nella trequarti rossonera. Il suo ingresso, probabilmente, arriva in ritardo,

HAKAN ÇALHANOGLU5: due grandi chance gettate alle ortiche nel primo tempo. Davanti allo specchio, serviva maggior "cattiveria".

Ante REBIC 5,5: si muove molto là davanti, finendo tuttavia per concludere poco..

Mario MANDZUKIC 5,5: poco servito, ma comunque macchinoso. L'ex Juventus ha portato davvero poco, in generale, all'attacco rossonero in qualità di vice-Ibrahimovic.

Dal 64' Rafael Leão 5: un pesce fuor d'acqua da scardinatore della difesa avversaria. Molto meglio quando parte dagli esterni.

Mister Stefano PIOLI 5: squadra mentalmente impaurita. Occorre prenderne coscienza per evitare di finire, in maniera assai beffarda, fuori dalla zona Champions a fine campionato.

