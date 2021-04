Milan di Pioli. Prima scivolano al 5° posto. Milan mai in partita, con pochissimi sussulti individuali e una totale assenza di gioco di squadra. Mandzukic è fuori forma e si sente in maniera pesante l'assenza di Ibrahimovic, con la squadra che gira senza idee. In difesa è black out totale di Tomori che lascia passare Correa ad ogni assalto. Bravissimo comunque l'argentino della Lazio a spaccare in due la difesa ospite, con Immobile a mettere poi la ciliegina con il suo Serata peggiore non poteva capitare aldi Pioli. Prima il Napoli passa a Torino e lo aggancia, poi i rossoneri vengono travolti all'Olimpico e. Milan mai in partita, con pochissimi sussulti individuali e una totale assenza di gioco di squadra.è fuori forma e si sente in maniera pesante l'assenza di, con la squadra che gira senza idee. In difesa è black out totale diche lascia passaread ogni assalto. Bravissimo comunque l'argentino della Lazio a spaccare in due la difesa ospite, cona mettere poi la ciliegina con il suo 18° gol in campionato . Milan fuori dalle 4 per la classifica avulsa ( la nuova classifica ), ma occhio anche alla Lazio che ha una gara da recuperare e può rientrare anche lei in gioco.

Tabellino

Lazio-Milan 3-0

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (88' Cataldi), Luis Alberto (88' Akpa Akpro), Lulic (68' Fares); J.Correa (76' Andreas Pereira), Immobile (88' Muriqi). All. Simone Inzaghi

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria (70' Dalot), Kjaer (73' Romagnoli), Tomori, Theo Hernández; Bennacer (70' Tonali), Kessié; Saelemaekers (63' Brahim Díaz), Çalhanoglu, Rebic; Mandzukic (63' Leão). All. Stefano Pioli

Marcatori: 2' e 51' J.Correa (L), 87' Immobile (L)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 19' Acerbi, 57' Milinkovic-Savic

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti

2' GOL CORREA - La Lazio va subito a segno con Correa. L'ex Siviglia deposita in rete dopo aver dribblato Donnarumma sull'eccellente tocco di Immobile che apre la difesa dei rossoneri.

5' IMMOBILE VICINO AL 2-0 - Ancora Lazio in avanti con Immobile che ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma arriva la grande risposta di Donnarumma che evita il bis.

Lazio-Milan, Serie A 2020-2021: Joaquin Correa (Lazio) esulta dopo il gol dell'1-0

12' ANCORA CORREA - Theo Hernández appoggia di testa per Correa in area, ma l'attaccante della Lazio non sfrutta il regalo dell'avversario, calciando appena sopra la traversa.

43' GOL ANNULLATO A LAZZARI - Transizione dei biancocelesti che vanno a doppia velocità: Correa vede e serve Lazzari nelle praterie del Milan e l'ex SPAL infila Donnarumma. Gol poi annullato per fuorigioco di Lazzari.

45+1 OCCASIONE MANDZUKIC - Çalhanoglu per Saelemaekers che appoggia per Mandzukic: piattone al volo ma Reina c'è.

51' GOL CORREA - Doppietta per l'attaccante argentino che ridicolizza Tomori in area e scarica in rete là dove Donnarumma non può arrivare.

56' DONNARUMMA EVITA IL TRIS - Servito in area, Correa supera ancora Tomori e calcia di prima intenzione. Ci arriva Donnarumma che manda in angolo.

80' PALO DI IMMOBILE - Altra transizione della Lazio con Immobile che prova a sorprendere Donnarumma leggermente fuori dai pali, palo pieno e Pereira non arriva per il tap-in.

87' GOL DI IMMOBILE - Lazzari serve nello stretto Immobile, controllo e tiro all'angolino dove Donnarumma non può arrivare.

Immobile esulta per un gol durante Lazio-Milan - Serie A 2020/2021

MVP

Joaquín CORREA - Straripante. Come, del resto, il suo momento di forma. Accende il motore e sfugge sistematicamente a Tomori. E a tutto gas. Segna una doppietta e sfiora l'hat-trick negato solo da un grande Donnarumma.

Correa esulta per il gol durante Lazio-Milan - Serie A 2020/2021

Fantacalcio

Promosso: Luis ALBERTO - Delizioso il filtrante per Correa in occasione del 2-0. Si ripete all'80' per Immobile, che colpisce un clamoroso palo in pallonetto. Distributore automatico di belle giocate: faro creativo della compagine biancoceleste.

Bocciato: Fikayo TOMORI - Posizionato malissimo sul primo gol di Correa, sbaglia l'entrata sull'argentino in occasione del secondo. Insolitamente spaesato, vive una serata decisamente no.

