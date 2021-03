Classifiche e risultati

=== Le pagelle dell'Hellas Verona ===

Marco SILVESTRI 6: costantemente sotto pressione, specie nel primo tempo e sul finire di match. Forse avrebbe potuto coprire meglio in fase di uscita su Zapata al 42'.

Matteo LOVATO 6: ha un compito durissimo nel francobollare Zapata, che al 42' gli sfugge, troppo più forte fisicamente. Tuttavia, è onnipresente ad ogni chiusura difensiva.

Federico CECCHERINI 5: spesso falloso nei contrasti, finisce per rimediare un giallo che lo costringe precauzionalmente negli sposgliatoi all'intervallo. Troppi eccessi di foga.

Dal 46' Iyenoma Udogie 6: giovane interessante. al centro della retroguardia dimostra buona tecnica.

Pawel DAWIDOWICZ 4,5: eccessivamente macchinoso, finisce per perdere di vista sia Malinowskyi che Muriel.

Davide FARAONI 5,5: in ombra per gran parte del match, lungo la fascia destra.

Antonin BARAK 5: mai pericoloso tra le linee offensive.

Dal 79' Ivan Ilic: sv.

Miguel VELOSO 5: ritmi bassi, pochi palloni toccati e zero idee a metà campo..

Dal 46' Stefano Sturaro 5: dopo una manciata di minuti rimedia subito un giallo per un placcaggio a metà campo su Romero. In generale, non fornisce il cambio di passo alla squadra.

Adrien TAMEZE 6: grinta e generosità in fase di ripiego nel corso del primo tempo. Meno incisivo quando si tratta di costruire.

Federico DIMARCO 5: meno brillante in fase di spinta, commette - col braccio alto - il fallo da rigore che sblocca il match.

Dal 46' Darko Lazovic 6: l'unico ad andare al tiro tra i suoi. Lungo la sinistra, si accentra e prova a battere Gollini, che in uscita gli chiude in faccia la saracinesca.

Mattia ZACCAGNI 6: tecnica e palleggio al top, ma finisce spesso per predicare nel deserto.

Kevin LASAGNA 5: pochissimi palloni a disposizione, tanto meno quelle un profondità, che tanto gli piacciono. Giornata No.

Dal 61' Andrea Favilli 5: anche per lui, polveri bagnate là davati.

Mister Ivan JURIC (in panchina Matteo PARO) 6: Verona tatticamente imbrigliato da Gasperini e battuto con lo stesso risultato con cui, al contrario, si era imposto a Bergamo.

=== Le pagelle dell'Atalanta ===

Pierluigi GOLLINI 6,5: una sola parata, ma che parata, in puro stile ter STegen, in uscita su Lazovic al minuto 74...

Rafael TOLOI 6: difende il pallone con le unghie e con i denti nei contrasti. Forse, talvolta, si lascia prendere un po' troppo dai nervi.

Dal 64' Joakim Mæhle 6: subito in palla, il danese, lungo l'out di destra.

Cristian ROMERO 7: conquista il rigore su Dimarco, corre a perdifiato, lo si trova spesso ad attaccare, sugli sviluppi dei calci piazzati. Prestazione super.

Berat DJIMSITI 6,5: statuario al centro della difesa, mai un problema dalle sue parti.

José Luis PALOMINO 6,5: bene, benissimo anche da terzino sinistro. Risorsa.

Marten DE ROON 6,5: solita partita alla de Roon: tantissimo e utilissimo lavoro oscuro in mediana.

Remo FREULER 6,5: degno braccio destro (e sinistro, da quanto corre) di de Roon.

Ruslan MALINOVSKYI 7,5: gli basta un tempo a massimi livelli per segnare il match: glaciale dal dischetto, intelligente nella spizzata per Zapata al 42', un pozzo di idee per tutta la fase offensiva nerazzurra.

Dall'87' Viktor Kovalenko: sv.

Aleksej MIRANCHUK 6,5: grandi intuizioni e rapidità di esecuzione. Prestazione di livello.

Dal 64' Mario Pasalic 6,5: subito grande dialogo col reparto avanzato, specie con Muriel e Ilicic.

Matteo PESSINA 7: altra prestazione sfavillante, in cui palesa una visione di gioco fuori dal comune.

Dal 77' Josip Ilicic 6,5: al 92' sfiora l'ennesimo gol-capolavoro, con quel sinistro a giro dal limite infrantosi sulla traversa.

Duvan ZAPATA 7,5: le sue sportellate sono a dir poco incontenibili. E il colombiano le abbina per giunta a giocate di fino come il tocco morbido che porta al gol del raddoppio.

Dal 76' Luis Muriel 6,5: entra in partita con una rapidità sensazionale. Sfiora il gol in due circostanze grazie ad altrettanti colpi di genio.

Mister Gian Piero GASPERINI 7: spiazza tutti con l'istituzione della difesa a 4, praticamente mai utilizzata. E' la mossa che manda in confusione i piani tattici del Verona, convinto di giocare "a spechio".

