L'Atalanta riparte col botto dopo l'eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Real Madrid. Gasperini propone un'insolita difesa a 4 imbrigliando il Verona di Juric (squalificato). La Dea s'impone 2-0 al "Bentegodi" grazie a un rigore di Malinovskyi e alla solita incursione di Zapata. Juventus momentaneamente agganciata al terzo posto a 55 punti.

Il tabellino

VERONA-ATALANTA 0-2

Hellas Verona (3-5-1-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini (46' Udogie), Dawidowicz; Faraoni, Barak (79' Ilic), Miguel Veloso (46' Sturaro), Tameze, Dimarco (46' Lazovic); Zaccagni; Lasagna (61' Favilli). All.: Juric (squalificato, in panchina Paro).

Atalanta (4-3-2-1): Gollini; Toloi (64' Mæhle), Romero, Djimsiti, Palomino; de Roon, Freuler, Pessina (77' Ilicic); Malinovskyi (87' Kovalenko), Miranchuk (64' Pasalic); Zapata (76' Muriel). All.: Gasperini.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino.

Gol: 33' rig. Malinovskyi (A), 42' Zapata (A).

Assist: Malinovskyi (A, 0-2).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Ceccherini, Dawidowicz, Toloi, Romero, Sturaro.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

31' - ZAPATA PASSA IN MEZZO A CECCHERINI E LOVATO E VA AL TIRO! Grande risposta in uscita da parte di Silvestri!

33' - GOL DELL'ATALANTA CON MALINOVSKYI SU RIGORE! Penalty assegnato dopo un tocco col braccio sinistro di Dimarco in contrasto con Romero sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dal dischetto l'ucraino (quarto marcatore atalantino dagli undici metri) spiazza Silvestri e fa 0-1!

Ruslan Malinovskyi spiazza Silvestri dal dischetto - Verona-Atalanta Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

38' - PALLA D'ORO DI PESSINA PER ZAPATA! Sinistro del colombiano deviato da Tameze sul palo!

42' - GOL DELL'ATALANTA CON ZAPATA! Spizzata di testa di Malinovskyi che apre l'incursione del colombiano, che vince il duello fisico con Lovato e, a Silvestri in uscita, insacca con un rasoterra in diagonale morbidissimo: 0-2!

Duvan Zapata esulta dopo il gol - Verona-Atalanta Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

63' - GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA CON ROMERO! Sugli sviluppi di una punizione di Malinovskyi ribattuta, l'ex Genoa insacca ma solo dopo aver controllato la sfera con il braccio.

74' - LAZOVIC A TU PER TU CON GOLLINI! Il portiere dell'Atalanta resta in piedi fino all'ultimo e respinge la conclusione dell'avversario!

79' - MURIEL! Girata insidiosissima col destro, dal limite: palla che sfiora il palo!

86' - FINTA E CONTROFINTA DI MURIEL IN AREA DI RIGORE! Palla a lato di pochissimo da parte del colombiano, che ha fatto impazzire Dawidowicz.

90'+2 - TRAVERSA DI ILICIC! Sinistro a giro spettacolare dal limite dello sloveno neoentrato!

MVP

Malinovskyi. Gli basta un tempo a massimi livelli per segnare il match: glaciale dal dischetto, intelligente nella spizzata per Zapata al 42', un pozzo di idee per tutta la fase offensiva nerazzurra.

Fantacalcio

PROMOSSO - Zapata. Le sue sportellate sono a dir poco incontenibili. E il colombiano le abbina per giunta a giocate di fino come il tocco morbido che porta al gol del raddoppio.

BOCCIATO - Dawidowicz. Eccessivamente macchinoso, finisce per perdere di vista sia Malinowskyi che Muriel.

Fantacalcio: i consigli per la 28a giornata di Serie A

