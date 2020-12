Non solo la voglia di rientrae in campo al più presto per Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante rossonero, infatti, non abbandona le sue passioni extra-campo e la sua vena da investitore. L'ultimo acquisto dello svedese è un terreno di mille ettari nella zona di Are, località della Svezia al confine con la Norvegia tanto cara alla famiglia reale. Investimento per una cifra pari a 3 milioni di euro, per un bosco vicino a Copperhill Mountain - dove Ibra possiede già una villa - in cui il numero 21 rossonero potrà rilassarsi e dilettarsi in caccia e pesca, nelle sue grandi passioni oltre al calcio per cui ha ottenuto i permessi necessari.