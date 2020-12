Il Milan ha sconfitto lo Sparta Praga all’ultima giornata e, approfittando dell’inatteso passo falso del Lille, ha così chiuso il gruppo H in prima posizione. I ragazzi di Stefano Pioli hanno concluso davanti ai francesi, ai cechi dello Sparta Praga e agli scozzesi del Celtic Glasgow. I meneghini hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza e si presenteranno da testa di serie al sorteggio che definirà gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale, in programma lunedì 14 dicembre (ore 13.00) a Nyon (Svizzera).

Europa League Napoli primo nel girone! Al Maradona 1-1 con la Real Sociedad IERI A 19:51

Milan

I lombardi avranno il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno e potrebbero pescare davvero molto bene nell’urna, ma l’estrazione nasconde moltissime insidie e ci sono alcuni avversari assolutamente da evitare. Ci sono anche le quattro non teste di serie retrocesse dalla Champions League: i russi della Dinamo Krasnodar, gli austriaci del Salisburgo, gli ucraini della Dinamo Kiev e i greci dell’Olympiakos. Di seguito i possibili avversari del Milan nei sedicesimi di finale dell’Europa League.

Possibili avversarie del Milan ai sedicesimi di finale

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Dinamo Krasnodar

Salisburgo

Dinamo Kiev

Olympiakos

Napoli

I partenopei hanno pareggiato all’ultima giornata contro la Real Sociedad e hanno così chiuso il gruppo F in prima posizione. I ragazzi di Rino Gattuso hanno concluso davanti agli spagnoli, agli olandesi dell’AK Alkmaar e al modesto Rijeka. Gli azzurri hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza e si presenteranno da testa di serie al sorteggio che definirà gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale, in programma lunedì 14 dicembre (ore 13.00) a Nyon (Svizzera).

I campani avranno il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno e potrebbero pescare davvero molto bene nell’urna, ma l’estrazione nasconde moltissime insidie e ci sono alcuni avversari assolutamente da evitare. Ci sono anche le quattro non teste di serie retrocesse dalla Champions League: i russi della Dinamo Krasnodar, gli austriaci del Salisburgo, gli ucraini della Dinamo Kiev e i greci dell’Olympiakos. Di seguito i possibili avversari del Napoli nei sedicesimi di finale dell’Europa League.

Possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi di finale

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Lille

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Dinamo Krasnodar

Salisburgo

Dinamo Kiev

Olympiakos

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli Credit Foto Getty Images

Roma

I giallorossi hanno dominato il gruppo A, lasciandosi abbondantemente alle spalle gli svizzeri dello Young Boys, i rumeni del CFR Cluj, i bulgari del CSKA Sofia. I capitolini hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta con due turni di anticipo e si presenteranno da testa di serie al sorteggio che definirà gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale, in programma lunedì 14 dicembre (ore 13.00) a Nyon (Svizzera).

I ragazzi di Fonseca avranno il vantaggio di giocare in casa l’incontro di ritorno e potrebbero pescare davvero molto bene nell’urna, ma l’estrazione nasconde moltissime insidie e ci sono alcuni avversari assolutamente da evitare. Ci sono anche le quattro non teste di serie retrocesse dalla Champions League: i russi della Dinamo Krasnodar, gli austriaci del Salisburgo, gli ucraini della Dinamo Kiev e i greci dell’Olympiakos. Di seguito i possibili avversari della Roma nei sedicesimi di finale dell’Europa League.

Possibile avversarie della Roma ai sedicesimi di finale

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Real Sociedad

Lille

Braga

Maccabi Tel Aviv

Anversa

Wolfsberger

Stella Rossa

Dinamo Krasnodar

Salisburgo

Dinamo Kiev

Olympiakos

Milan, ecco Hauge: i suoi gol più belli

Europa League La Roma chiude male: il CSKA Sofia vince 3-1 IERI A 19:47