La delusione dell'Europa League è stata forte, però le prestazioni fatte in entrambe le gare ci hanno dato maggiore sicurezza. Quella di stasera era la partita più difficile, ma i ragazzi sono stati bravi a tirare fuori le energie e vincerla. Più andremo avanti, più le partite pesano. Ci sono tante squadre in lotta per le prime posizioni, stasera sapevamo che non saremmo stati bellissimi e brillantissimi, abbiamo fatto una prestazione d'alto livello tecnico e caratteriale

Fa bene a parlare di Scudetto. Siamo stati in testa per non so quante giornate. Noi ci siamo detti qualcosa nello spogliatoio, vogliamo provare a vincerle tutte. Il destino dipende anche da noi. E oggi abbiamo visto che tutte le partite di questa Serie A sono difficili. Siamo partiti con altri obiettivi, quello di migliorare lo scorso campionato. Ma adesso siamo lì e ci giochiamo tutto. La nostra è stata una stagione positiva, in cui abbiamo battuto tanti record. Ma se non facciamo bene in queste ultime dieci giornate, tutto questo non ci potrebbe a nulla. Ci sono sette squadre fortissime, quattro saranno contente a fine campionato e noi vogliamo essere tra quelle

Senza nulla togliere a Meïté e Tonali, Bennacer ha delle caratteristiche particolari, che si sposano bene con il nostro modo di giocare. Sono felice per il suo rientro

È molto importante vincere come abbiamo fatto oggi, abbiamo messo in campo il giusto spirito e la giusta mentalità. Abbiamo messo in campo il carattere. Mi sto prendendo le mie responsabilità, aiutando la squadra dentro e fuori al campo. I ragazzi hanno reagito bene oggi, bisogna continuare così. Ora c'è la sosta, per qualcuno sì e per altri no. Nazionale? Il mio desiderio era continuare a giocare, tutto l'extra è un bonus per me. Sono onorato di tornare a indossare la maglia della Svezia. Con il ct abbiamo parlato un po', siamo stati diretti e alla fine sono stato convocato. Della mia età non parliamo, mi sento giovane. Più giorni passano e meglio mi sento

Maldini mi mette sotto pressione, ma io voglio vedere ciò che sto facendo in campo. Devo dimostrare di meritare il rinnovo. Abbiamo un grande rapporto, non c'è fretta

