Il Genoa ritrova il miglior Scamacca e torna ad una vittoria che mancava da oltre un mese. Al Tardini, non basta al Parma l'eurogol di Graziano Pellè, autore di una rovesciata davvero da manuale che al quarto d'ora sblocca una sfida complicata per i padroni di casa quanto tatticamente ordinata. Il Parma si copre bene dopo il vantaggio, il Genoa si ritrova negli spogliatoi e comincia il secondo tempo con un piglio completamente diverso: la chiave del ritorno al successo, però, è l'ingresso in campo di Gianluca Scamacca: il numero 9 torna a far vedere quello a cui ci aveva abituato nei primi mesi di questo campionato e nel giro di 20 minuti mette a segno una doppietta che ribalta i crociati e consegna i tre punti ai suoi. Rossoblu che volano a 31 punti e agganciano in classifica il Bologna, il Parma si ferma di nuovo dopo il successo dell'ultimo turno contro la Roma.

Il tabellino

PARMA-GENOA 1-2

GOL: 16' Pellé (P); 50', 69' Scamacca (G)

ASSIST: Kucka (1-0), Zappacosta (1-1), Pjaca (1-2)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani (dal 71' Gagliolo), Pezzella (dal 79' Busi); Kurtic (dal 79' Zirkzee), Brugman (dal 79' Hernani), Kucka; Man, Pellè, Karamoh (dal 64' Mihaila). All. D'Aversa

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc (dall'89' Rovella), Badelj, Strootman (dal 68' Biraschi), Czyborra (dal 46' Pjaca); Destro (dal 64' Behrami), Shomurodov (dal 46' Scamacca). All. Ballardini

ARBITRO: Daniele DOVERI (sez. di Roma 1)

AMMONITI: 19' Bani, 57' Pezzella, 71' Pellè, 78' Brugman 94' Kucka (P);73' Radovanovic, 84' Biraschi (G)

Classifiche e risultati

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

10' - MAN A GIRO! Cambio di direzione in area a liberarsi della marcatura di Criscito e sinistro rasoterra a giro che Perin riesce a bloccare, ma che occasione per l'attaccante del Parma!

16' - LA SBLOCCA IL PARMA! PELLÈ IN ROVESCIATA! Sponda di testa di Kucka, controllo di petto di Pellé e rovesciata stilisticamente perfetta che non lascia scampo a Perin: eurogol dell'azzurro!

32' - KURTIC DI TESTA! Punizione dalla trequarti scodellata in are, Kurtic anticipa tutti e stacca di testa: Perin è attento e blocca senza particolari problemi!

46' - PERICOLOSO KUCKA! Cross al bacio di Kurtic sul secondo palo, il numero 33 salta altissimo ma non inquadra lo specchio della porta da pochi passi!

50' - PAREGGIA IL GENOA! CI PENSA SCAMACCA! Il cross di Destro trova Zappacosta sul secondo palo: conclusione di prima del numero 77 che trova la deviazione decisiva di Scamacca al centro dell'area: è 1-1 al Tardini!

65' - PERIN SALVA SU BRUGMAN! Destro potentissimo dell'ex Pescara: Perin si allunga e disinnesca la conclusione!

69' - LA RIBALTA IL GENOA! ANCORA SCAMACCA! Destro potente e preciso dal limite dell'area dopo il tacco di Pjaca: Sepe non può davvero nulla!

79' - SCAMACCA SFIORA IL TRIS! Punizione scodellata in mezzo da Zajc, colpo di testa del numero 9 che si spegne di un soffio a lato del palo!

Le pagelle

MVP

Gianluca SCAMACCA - Entra e decide il match con la doppietta che ribalta l'eurogol di Pellè: sembra essere tornato quello di qualche mese fa, con lui in campo è tutto un altro Genoa.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO: PELLÈ - Rovesciata da manuale e gioia del gol che mancava in Serie A da 3379 giorni. Purtoppo per lui, anche questo non basta per portare i tre punti in casa Parma.

BOCCIATO: DESTRO - Il decimo gol stagionale in campionato sta diventando un'ossessione, appuntamento rimandato anche questa volta.

