Un punto guadagnato o due punti persi? Stefano Pioli preferisce concentrarsi sulla prestazione, sulla buona prova che il suo Milan - ancora capolista in solitaria del campionato - ha messo in campo contro la Roma. Nonostante le tre situazioni di vantaggio non finalizzate dai rossoneri, il tecnico milanista si è detto soddisfatto:

"Vado a casa soddisfatto della prestazione. Non è il momento di guardare la classifica, poi è inutile nasconderlo: i giocatori a fine partita non erano soddisfatti perché siamo andati tre volte in vantaggio. Ci abbiamo provato fino alla fine, tutta la prestazione è stata di livello contro una squadra molto forte. Purtroppo sulle palle inattive entrambe le squadre sono state pericolose, loro le hanno sfruttate meglio di noi. Comunque c'è la consapevolezza che questa è la squadra giusta".

Leao MVP, Tatarusanu da rivedere

Migliore in campo nella notte di San Siro è stato Rafael Leao, per lui Pioli ha speso parole di stima:

"In settimana avevo parlato chiaro su quello che mi aspetto da lui e sono molto contento della sua prestazione. Ha fatto ciò che deve fare un giocatore del Milan, deve trovare ancora più continuità ma parliamo di un giocatore molto giovane. Castillejo, Rebic, Diaz e Hauge: abbiamo alzato il livello di competitività nella squadra. Dobbiamo continuare così".

E su Tatarusanu, chiamato a sostituire Donnarumma e impreciso in occasione del primo gol della Roma:

"Gli errori fanno parte del calcio. Non ho mai visto giocatori che non sbagliano mai. Ha sbagliato i tempi d'uscita sul calcio d'angolo, ma è un portiere forte che non giocava da un po'. Non mi soffermo mai sui singoli: abbiamo fatto una bella partita e dobbiamo continuare a lavorare sulla preparazione alla prossima partita".

Cosa è mancato?

Cosa è mancato al Milan per agguantare la quinta vittoria consecutiva in campionato? Stefano Pioli risponde così:

"La pressione dei nostri avversari non era fortissima e a volte abbiamo forzato un po' troppo. In alcune scelte siamo stati poco lucidi, potevamo fare ancora di più la partita noi. Però abbiamo sempre cercato di essere pericolosi. Non dimentichiamoci che la Roma lo scorso anno è arrivata davanti a noi e ha grandissimi giocatori. Io avrò bisogni di quanti più calciatori possibili e stanno migliorando".

Pioli: "Scudetto? Non ci poniamo né limiti né obiettivi"

