Tutto fatto secondo le regole. [Nota Lega Calcio]

Roma chiama, la Lega Calcio risponde. Nella persona di Fienga, CEO della Roma, il club giallorosso riposare e riattivarsi in vista della corsa Champions. A questo punto, la stessa Roma aveva richiesto il rinvio di Fonseca farà tardi dopo il ritorno di Europa League a Kiev del giovedì sera. Lachiama, larisponde. Nella persona di Fienga, CEO della Roma, il club giallorosso aveva protestato formalmente sulla decisione della Lega Calcio di rinviare Juventus-Napoli al 7 aprile “su precisa richiesta dei club”. Il fatto che la Lega accettasse questa richiesta non è andata giù al club della Capitale, vedendo da questo recupero una possibilità in più per il Napoli die riattivarsi in vista della corsa Champions. A questo punto, la stessa Roma aveva richiesto il rinvio di Roma-Napoli del 21 marzo prossimo , considerando che la squadra difarà tardi dopo il ritorno di Europa League a Kiev del giovedì sera.

Non arretra di un passo, però, la Lega Calcio che specifica come il rinvio della partita Juventus-Napoli, inizialmente prevista per il 17 marzo, sia stato fatto in conformità di tutte le regole, rispondendo a tono alle parole di Fienga che voleva conoscere le tempistiche delle richieste di Juve e Napoli di spostare ulteriormente la partita.

