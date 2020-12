Una super Juve domina al Tardini e conquista tre punti con una prestazione dominante e convincente: Parma battuto 4-0. Una partita che mette in mostra una delle migliori versioni della Signora con Pirlo in panchina: subito avvio sprint, con il baricentro alto e la voglia di schiacciare gli avversari nella trequarti. Appena dopo la metà di primo tempo, Kulusevski indirizza la sfida con un piattone nell’angolino e Ronaldo, con il solito stacco straordinario, colpisce di testa su assist di Morata. In avvio di ripresa arriva il tris, ancora con il portoghese: CR7 controlla il pallone di Ramsey e trova l’angolino con il sinistro. Nonostante l’ampio vantaggio, i bianconeri non smettono di spingere e di essere aggressivi: segnali di salute e fiducia. Tanto che nel finale arriva anche il poker: colpo di testa vincente di Morata su cross di Bernardeschi. Pirlo aggancia l'Inter e si porta a -1 dal Milan, in attesa che le due milanesi scendano in campo rispettivamente contro Spezia e Sassuolo. Ma oltre ai tre punti, la notte del Tardini regala certezze in più.