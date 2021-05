Ci si aspettava una reazione da parte della Roma dopo il tracollo a Old Trafford, ma da Marassi arrivano segnali sempre più preoccupanti per Fonseca: un’ottima Sampdoria vince 2-0, il Sassuolo si avvicina ai giallorossi nella corsa al settimo posto. Decidono le reti di Adrien Silva e Jankto, la Roma si vede annullare tre gol per fuorigioco e fallisce il rigore con Dzeko nella ripresa. Un’altra serata no per la formazione di Fonseca, punita dagli errori dietro (tutt’altro che perfetto Fuzato in porta) e meno intensa degli avversari: un punto nelle ultime quattro partite e Sassuolo a -2.

Il tabellino

SAMPDORIA-ROMA 2-0 (primo tempo 1-0)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard (81' Candreva), Thorsby, Silva (85' Ekdal), Jankto; Verre (73' Ramirez); Gabbiadini (73' Keita). All. Ranieri

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla (64' Ibanez); Bruno Peres, Villar (83' Darboe), Cristante, Santon (69' Karsdorp); Mkhitaryan; Mayoral (69' Pastore), Dzeko. All. Fonseca

Gol: 45' Silva (S), 65' Jankto (S)

Assist: Thorsby (S)

Ammoniti: Cristante (R), Mancini (R)

La cronaca in 7 momenti chiave

35' FUZATO SU THORSBY - Sta crescendo la Samp: destro da pochi passi dopo una mischia in area, bravo il portiere della Roma a coprire.

42' DZEKO VICINO AL GOL - Bella palla di Mkhitaryan nello spazio per il bosniaco, che salta Audero e a porta vuota mette sul fondo da posizione defilata.

45' GOL DI ADRIEN SILVA - Pasticcio della Roma,: Fuzato serve Kumbulla che scivola, Thorsby conduce e serve per il compagno che segna con un rigore in movimento.

65' GOL DI JANKTO - Controllo e palla di Verre dalla trequarti, Jankto ha campo per entrare in corsa in area di rigore e con il sinistro supera Fuzato.

67' ANNULLATO IL GOL DELLA ROMA - Ancora palla in profondità per Dzeko, che serve Mayoral a rimorchio: destro vincente nell'angolino.

71' AUDERO PARA IL RIGORE DI DZEKO - Cross di Mancini, mano di Adrien Silva. Destro ad aprire di Dzeko, il portiere della Samp intuisce e dice di no al bosniaco

Il migliore

Il migliore

Morten THORSBY - Solita fantastica prestazione di sostanza, condita anche dall'assist per il vantaggio di Adrien Silva. Si mangia il leggero centrocampo della Roma

Il peggiore

Edin DZEKO - La coppia con Mayoral è un esperimento rimandato. Il bonsiaco sembra ingolfato, lento e poco lucido. Il rigore fallito è una mazzata.

