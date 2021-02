Intervistato da Sky Sport a margine di Sassuolo-Bologna, il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic ha commentato così il match: "Non riesco a capire l'espulsione di oggi di Hickey, ho rivisto anche le immagini ma secondo me al massimo poteva essere giallo. Non capisco perché, nessuno si era lamentato e ha estratto il rosso. In undici contro undici sarebbe stata una partita diversa, poi non so come sarebbe andata a finire".