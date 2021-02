Lo Spezia fa il colpaccio e affonda il coltello nella crisi del Sassuolo. La formazione di Italiano espugna il Mapei Stadium, imponendosi per 2-1 in rimonta e vendicando il ko dell'andata. Gli emiliani passano per primi con Caputo, lanciato verso la porta da Obiang, ma i liguri trovano il pareggio già nel primo tempo grazie a un colpo di testa vincente di Erlic. E nella ripresa, sempre da azione d'angolo, Gyasi devia da pochi passi un altro colpo di testa di Ismajli regalando il successo allo Spezia. Pomeriggio nerissimo, dunque, per un Sassuolo che si è completamente perso: nelle ultime cinque giornate ha perso tre volte e pareggiato due. Più l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della SPAL. Sono invece tre punti fondamentali per lo Spezia, che si tiene distante dalla zona calda. Il percorso verso la salvezza continua.