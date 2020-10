Sono orgoglioso del lavoro fatto fino a qui dall'Inter, ma la chiave è vincere, ottenendo successi in termini di trofei e in ambito finanziario

Steven Zhang ha da pochissimi giorni festeggiato i due anni di presidenza in carica all’Inter ma non ha ancora messo le mani su alcun trofeo. Ci è andato vicino lo scorso anno, con l’Inter giunta a un punto dalla Juventus in campionato e soprattutto arrivata a giocarsi la finale di Europa League, persa col Siviglia. La fame del giovane magnate cinese però resta altissima così come l’asticella delle ambizioni e, pur in un contesto complicato dall’emergenza Coronavirus, l’obiettivo resta quello di portare a casa dei trofei come ha spiegato nel suo intervento a ‘Sport Lab’, maratona di interventi organizzata da Tuttosport e Corriere dello Sport.

Come club, al centro del nostro impegno, ci sono le qualità competitive, essere in grado di competere in campo. Specialmente come Inter, che ha un passato glorioso di cui andiamo orgogliosi, cercare di vincere e impegnarsi a farlo, è la nostra priorità più importante A questo scopo serve una società stabile, risultati finanziari e un'ottima organizzazione. Penso che rendere felici i tifosi e dare loro energia positiva, ottenendo risultati in campo e grossi risultati finanziari, siano le chiavi su cui stiamo lavorando da tre anni con costanza. Questo è stato il nostro lavoro in questi anni e lo sarà anche in futuro, dieci o vent'anni. Ciò che mi ha reso orgoglioso in questi ultimi due anni del nostro club è stato il fatto di aver mostrato al mondo che abbiamo le capacità e le competenze di competere ai massimi livelli. Abbiamo creato un gruppo, dallo staff ai calciatori passando per il management, che hanno creduto nel nostro progetto e hanno infuso fiducia ai tifosi. Tutti devono collaborare per arrivare all'obiettivo che tutti conoscono”.

"Superlega? Sempre favorevole a idee che portano evoluzione"

Un'idea che è tornata prepotentemente di moda è quella della Superlega europea, un progetto che non dispiace ed intriga Zhang:

Sono sempre a favore dell'idea di migliorare ed evolvere il nostro prodotto. Dobbiamo analizzare la situazione attuale e il nostro lavoro dopo la pandemia che spesso non è adatto ai consumatori che devono svegliarsi alle sei del mattino o perfino alle tre. Per questo dobbiamo presentare le nostre competenze a un pubblico che sia in grado di usufruire della nostra offerta, in ogni momento e nella forma che si desidera, in qualsiasi contesto. Offriremo prodotto sempre più evoluti e competitivi. Penso che rendere i nostri prodotti più internazionali, adatti al pubblico di diverse culture, specialmente al pubblico giovane, aiuterà la nostra offerta”.

