Il noto portale FootyHeadlines ha svelato in anteprima la nuova divisa che il Milan indosserà nelle gare casalinghe per la stagione 2021/22. Rispetto a quella ancora in uso a cambiare è la larghezza delle strisce nere: saranno cinque, quattro laterali più sottili e una grande centrale, mentre le sei rosse avranno tutte la stessa larghezza.

Dietro il collo a ‘v’ campeggerà la scritta "Sempre Milan" in rosso e bianco. La maglia del portiere, invece, non si discosterà da quella della stagione 19/20 mantenendo il colore giallo fosforescente.

