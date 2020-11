--- Le pagelle del Torino ---

Salvatore SIRIGU 6,5 - Sugli unici due tiri in porta di Messias e Pereira si fa trovare pronto

Mergim VOJVODA 5 - Non spinge e condisce la sua prestazione con diverse amnesie dietro. Nella ripresa cala anche fisicamente (dal 65' SINGO 6 - Un paio di recupero decisivi)

LYANCO 4,5 - Pochissima qualità, tanti errori e confusione: gara da dimenticare in fretta

Gleison BREMER 6,5 - Al pari di Magallan con Belotti, annulla Simy

Ricardo RODRIGUEZ 5 - Non mette mai il naso fuori dalla sua metà campo: rivedibile (dal 66' MURRU 5,5 - Non riesce a dare la scossa)

Soualiho MEITE 6 - Almeno ci mette il fisico (dal 79' GOJAK S.V.)

Tomas RINCON 5,5 - In copertura fa un lavoro certosino, ubiquo e costantemente in anticipo. Non si dedica, però, alla fase offensiva

Karol LINETTY 5 - Disastroso in fase di costruzione (dal 91' ANSALDI S.V.)

Sasa LUKIC 6 - E' l'unico del Torino che prova, a tratti, a riempire gli spazi e a dettare i movimenti: un'oasi nel deserto

Simone VERDI 5 - Chi l'ha visto? (dal 79' BONAZZOLI S.V.)

Andrea BELOTTI 5 - Nervoso per la marcatura stretta e scorbutica di Magallan, nel finale esplode e si prende l'ammonizione per un gesto di stizza nei confronti dell'argentino. Il manifesto della sua partita

All. Marco GIAMPAOLO 4,5 - Il suo Torino è troppo brutto per essere vero. Nessun tiro in porta in 90', centrocampo spesso in confusione, terzultimo posto e pochissime idee di gioco. Se bisogna aspettare gennaio per vedere i primi risultati, meglio cambiare. E in fretta.

Un duello fra Vojvoda e Reca, Torino-Crotone, Serie A 2020-2021, Getty Images Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle del Crotone ---

Alex CORDAZ S.V. - Nessun tiro in porta del Torino = spettatore non pagante

Lisandro MAGALLAN 7 - Il duello con Belotti è la chiave del match: l'argentino provoca il Gallo, ma sempre nei limiti. E' il migliore in campo perchè il Crotone non rischia mai in 93'

Luca MARRONE 6 - Aiuta Magallan su Belotti. E lo fa bene

Sebastiano LUPERTO 5 - Una doppia ammonizione che rovina una discreta prestazione in copertura

Pedro PEREIRA 5,5 - Una conclusione allo scadere del primo tempo. Niente di più (dall'86' RISPOLI S.V.)

Ahmad BENALI 6,5 - Mette in grande difficoltà Linetty e Rodriguez sull'out di destra

Luca CIGARINI 5 - Gara ectoplasmatica dopo il ritorno dalla squalifica (dal 67' PETRICCIONE 6 - L'ex Lecce porta dinamismo in mezzo al campo)

Milos VULIC 5 - L'unica azione degna di nota è la sua simulazione. Detto tutto (dall'87' SILIGARDI S.V.)

Arkadiusz RECA 5 - Inconcludente negli ultimi 30 metri

Junior MESSIAS 6 - In due minuti crea più occasioni del resto dei presenti in campo. Peccato per il colpo di testa alto (dall'89' CUOMO S.V.)

SIMY Nwankwo 5,5 - Ci mette il fisico, ma le sportellate dei difensori granata lo annullano.

All. Giovanni STROPPA 6 - Contro le squadre torinesi gli unici pareggi. La personalità e la voglia di fare ci sono, manca la cattiveria sotto porta

Giampaolo: "Siamo deboli di testa, zero giustificazioni"

