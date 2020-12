Le intercettazioni dell’indagine sul caso Suarez, riportate nell’ordinanza del gip che ha disposto l’interdizione per otto mesi dai pubblici uffici per i vertici dell’Università per stranieri di Perugia, parlano chiaro. Luis Suarez non parlava e non parla italiano, malgrado il certificato B1 che gli ha fatto conseguire l’Università. Repubblica riporta alcuni stralci di queste intercettazioni. E’ il 7 settembre 2020. Simone Olivieri, il direttore dell’Università per stranieri, ha pochi giorni per mettere in piedi una sessione straordinaria di esame di lingua italiana per Luis Suarez. Olivieri è entusiasta all’idea di avere nella sua Università il calciatore e già si prefigura una collaborazione gomito a gomito con la Juve per tutte le pratiche come quella di Suarez, come riporta il quotidiano generalista.