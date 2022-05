Io il Ferguson di Bergamo? Sono pronto, ho un contratto ma arrivati a fine stagione è giusto sentire le idee e la volontà della società. Sono legato a questo ambiente, se deve esserci qualcosa di contrario non creerò io opposizioni. Ora finiamo il campionato, poi ci siederemo e cercheremo di capire le idee della società per i prossimi anni. Sono convinto che a prescindere l'Atalanta abbia la possibilità di guardare al futuro con occhio favorevole". Vittoria preziosa dell'Atalanta che si impone 3-1 sullo Spezia al Picco e rimane in piena corsa per il quinto posto e per un piazzamento europeo. A fine partita il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, non dribbla le domande sul proprio futuro: "".

Ad

Sulla vittoria di La Spezia

Serie A Spezia-Atalanta, pagelle: Muriel torna super, Pasalic forza 13 2 ORE FA

"Non era facile, lo Spezia ha fatto un campionato straordinario. Non ha la matematica certezza di salvarsi ma per la bravura dell'allenatore e la qualità di gioco espresso centrerà l'obiettivo".

Sul gol preso

"Mi ha fatto vergognare. Troppo facile, vuol dire che abbiamo perso la lettura. Non ne abbiamo presi tanti così, ne abbiamo presi tanti schierati o su errori tecnici, questo è un errore di concetto pesante e mi devo preoccupare a rimettere ordine".

Sulla prossima sfida contro il Milan

"Noi dobbiamo essere arbitri di noi stessi, a noi servono i punti per il nostro campionato. Giocheremo a Milano contro una squadra che ha fatto un campionato straordinario, sarà uno scontro decisivo per entrambe in una cornice bellissima, è fantastico giocare queste partite. Dovremo arrivare molto bene per fare risultato".

La situazione infortunati

"Scalvini ha una forte contusione dopo la partita con la Salernitana, al quadricipite. Ha lavorato molto ma non è riuscito a recuperare ma penso lo faccia in settimana. Per Zapata è stata precauzione, non ha problemi eccessivi ma sicuramente era dolente dove aveva avuto l'infortunio e penso possa recuperare. Palomino si è allenato pochissimo questa settimana, ma dal punto di vista fisico ha recuperato".

Gasperini: "Nuova proprietà? L'Atalanta sarà ancora più forte"

Serie A Super Muriel, l'Atalanta c'è per l'Europa: Spezia battuto 3-1 5 ORE FA