Atalanta con il fiato sospeso in merito alle condizioni di Duvan Zapata. L’infortunio rimediato contro il Cagliari, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco appena 14 minuti dopo il suo ingresso in campo, potrebbe infatti essere più grave del previsto. L’attaccante colombiano - rientrato a partita in corso contro il Cagliari dopo lo stop dello scorso 21 dicembre, lesione di primo grado all'adduttore sinistro nella gara contro il Genoa – domani si sottoporrà a una nuova risonanza: se verrà confermato l’esito emerso dopo gli accertamenti odierni, allora dovrà operarsi.

Per Zapata infatti si teme addirittura il distacco del tendine dell’adduttore. Un’eventualità che, se confermata, costringerà il colombiano a rimanere fuori per circa 4 mesi (gli stessi tempi di recupero necessari nel 2017 a Giacomo Bonavantura per tornare in campo con il Milan dopo in infortunio simile).

Piccoli a Bergamo, salvo poi lasciarlo partire in direzione Genoa. Valutazioni comunque che devono essere ancora confermate dalla nuova risonanza. Sarebbe un duro colpo per la Dea, in piena lotta per un posto in Champions e con un'Europa League da provare a giocare da protagonista. Se la gravità dell'infortunio di Zapata verrà confermata, l'Atalanta potrebbe decidere di tornare sul mercato. Il problema però per la Dea è simile a quello della Sampdoria, che ha potuto "pescare" solo tra gli svincolati dopo il ko di Gabbiadini virando su Giovinco . Una beffa per Gasperini, che fino all'ultimo aveva trattenuto.

