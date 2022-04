Stephen Pagliuca e il suo consorzio, che hanno appena rilevato il 55% delle quote dell'Atalanta , potrebbe fare un passo indietro e mettere in vendita il pacchetto di maggioranza del club bergamasco. La clamorosa indiscrezione è riportata da Sky News. Alla base di quello che sarebbe un incredibile dietrofront della nuova proprietà della Dea ci sarebbe la volontà di investire nel Chelsea , messo in vendita da Roman Abramovich all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina. Pagliuca, comproprietario dei Boston Celtics, sarebbe disposto a cedere le proprie quote all'interno dell'Atalanta per avere maggiori chance di mettere le mani sul club londinese e sbaragliare così la concorrenza.