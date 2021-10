Cagliari-Sampdoria, match valido per la 8a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Unipol Domus di Cagliari domenica 17 ottobre alle ore 12.30.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Ceter, Ladinetti, Rog, Walukiewicz

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Quagliarella, Caputo. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chabot, Damsgaard, Verre, Vieira

Cagliari-Sampdoria, dove vederla in tv e streaming

La sfida Cagliari-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre)

Statistiche Opta

Dal 2017 in avanti ci sono stati quattro pareggi tra Cagliari e Sampdoria in Serie A, con due vittorie sarde e tre liguri a completare – nel periodo contro nessuna squadra i blucerchiati hanno pareggiato più partite nel massimo campionato.

Il Cagliari non perde in casa contro la Sampdoria dal novembre 2007 in Serie A: da allora i sardi hanno ottenuto sei vittorie e cinque pareggi in 11 sfide interne con i blucerchiati.

Il Cagliari non ha registrato alcun successo nelle prime sette partite di questo campionato (3N, 4P): l’ultima volta in cui i rossoblù non hanno vinto nessuna delle prime otto partite stagionali di Serie A risale al 2006/07, quando comunque ottennero la salvezza a fine anno.

Il Cagliari non ha vinto nelle prime quattro partite casalinghe di questo campionato (2N, 2P); l’ultima volta che non ha registrato alcun sucesso nelle prime cinque gare interne di Serie A risale al 2014/15, stagione della sua ultima retrocessione.

La Sampdoria ha subito almeno tre gol in tutte le ultime tre partite di campionato e solo due volte è arrivata a quattro gare di fila con almeno tre reti incassate in Serie A, nel 1949 e nel 1950.

La Sampdoria ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 11 gare esterne (3N, 6P).

Il Cagliari è l’unica squadra di questo campionato a non aver realizzato nemmeno una rete negli ultimi 15 minuti di gioco, mentre nessuna ha subito meno gol della Sampdoria negli ultimi 30 minuti di partita (uno).

Walter Mazzarri ha allenato la Sampdoria in 76 partite di Serie A dal 2007 al 2009, in cui ha ottenuto 28 vittorie, 22 pareggi e 26 sconfitte, per una media punti di 1.4 – in questa stagione per la prima volta è rimasto senza vittorie nelle prime quattro partite su una panchina di una squadra di Serie A (2N, 2P).

João Pedro ha segnato cinque gol contro la Sampdoria in Serie A e ha fatto meglio solamente contro la Roma nel torneo (sei) – quattro di queste reti sono arrivate nelle quattro sfide più recenti, mentre l’attaccante del Cagliari aveva realizzato un solo gol nei primi quattro match contro i blucerchiati.

Fabio Quagliarella della Sampdoria, autore di 10 gol contro il Cagliari in Serie A, è andato a segno in 17 stagioni consecutive nel torneo, grazie alla rete dell’ultima giornata contro l’Udinese – con un gol supererebbe Giampiero Boniperti guadagnando il 13° posto in solitaria nella classifica marcatori all-time nel massimo campionato (178 reti per entrambi al momento).

