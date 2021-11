Dopo il nobile palcoscenico infrasettimanale della Champions League, per il Milan di Pioli e l'Inter di Inzaghi c'è aria di derby con appuntamento a domenica 7 novembre, ore 20.45. Il Milan si presenta dopo il pareggio contro il Porto che non condanna ancora aritmeticamente i rossoneri all'eliminazione dall'Europa. I neroazzurri arrivano, invece, dalla bella vittoria ottenuta in Moldavia contro lo Sheriff. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Milan-Inter: le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, D.Vrij, Skriniar; Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; L.Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Milan-Inter, in Diretta e Live Streaming su DAZN

Milan-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Inoltre, le emozioni del derby della madonnina potranno essere viste anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al portale oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Ultimi risultati del Milan

Milan-Porto 1-1 (6' Luis Diaz, 61' Mangulu)

Roma-Milan 1-2 (25' Ibrahimovic, 57' Kessie, 93' El Shaarawy)

Milan-Torino 1-0 (14' Giroud)

Bologna-Milan 2-4 (16' Leao, 35' Calabria, 49' Ibrahimovic(A), 52' Barrow, 84' Bennacer, 90' Ibrahimovic)

Ultimi risultati dell'Inter

Sheriff-Inter 1-3 (54' Brozovic, 65' Skriniar, 82' Sanchez, 91' Traorè)

Inter-Udinese 2-0 (60', 68' Correa)

Empoli-Inter 0-2 (34' D'ambrosio, 66' Di Marco)

Inter-Juventus 1-1 (17' Dzeko, 89' Dybala)

