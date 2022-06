Marco Van Basten dice la sua riguardo ai giocatori più forti della storia e, a France Football, spiega come Diego Maradona e Johan Cruyff siano i più grandi. Non è mancata anche una frecciatina a Leo Messi, colpevole (a detta dell'olandese) di mancata personalità in alcuni momenti chiave della sua impressionante carriera. Inoltre, per i più romantici dei rossoneri, Van Basten si è congratulato con il Milan per la vittoria dello Scudetto e ha postato su Instagram due foto: la prima celebrando la coppa e scrivendo 'Congratulazioni al Milan per il 19e scudetto... Forza Milan!!' mentre nella seconda appare lui insieme a Ruud Gullit e Frank Rijkaard, ricomponendo il tridente di quando hanno portato i tre moschettieri sono tornati'. Le parole dell'attaccante: Tre palloni d'oro in bacheca e una carriera terminata troppo presto per un giocatore della sua caratura:e, a, spiega come Diego Maradona e Johan Cruyff siano i più grandi., colpevole (a detta dell'olandese) di mancata personalità in alcuni momenti chiave della sua impressionante carriera. Inoltre, per i più romantici dei rossoneri,per la vittoria dello Scudetto e ha postato sudue foto: la prima celebrando la coppa e scrivendomentre nella seconda appare lui insieme a Ruud Gullit e Frank Rijkaard, ricomponendo il tridente di quando hanno portato il Diavolo sul tetto del mondo a cavallo degli anni '90. Emozionante la descrizione del post: ''. Le parole dell'attaccante:

"I tre più grandi giocatori della storia, per me, sono Pelé, Maradona e Cruyff. Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca. Messi è un giocatore magnifico, però Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra. Non dimentico, però, anche Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane".

Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca.

