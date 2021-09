Giornata davvero da dimenticare per. Il suo debutto-bis alha coinciso con il successo dei rossoneri per 2-0 contro la, ma nel mentre è successo di tutto per l'ex centrocampista del Napoli. Bakayoko prima ha rischiato di prendere un cartellino rosso ( meritato? ecco la nostra moviola ) per un intervento su Acerbi, poi ha chiuso il match infortunato per un fastidio alla gamba sinistra. Non l'inizio dei sogni , soprattutto perché dallo spicchio di tifosi della Lazio sono arrivati diversi "cori discriminatori” nei suoi confronti.