Empoli-Venezia, match valido per la 3a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-2 al Castellani. Vincono i veneti di Zanetti grazie alle reti di Henry (bell'assist di Aramu) e Okereke (progressione pazzesca palla al piede). Male l'Empoli, rianimato nel finale dal rigore di Bajrami, ma veramente troppo discontinuo e impreciso. Tre punti fondamentali e meritati per la squadra lagunare, brutto ko in uno scontro diretto per Andreazzoli e i suoi ragazzi.

Il tabellino di Empoli-Venezia 1-2 (primo tempo 0-1)

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (Dal 83' Henderson), Luperto, Ismajli (Dal 46' Tonelli), Marchizza; Haas, Ricci (Dal 62' Stulac), Bandinelli (Dal 46' Di Francesco), Bajrami; Cutrone, Mancuso (Dal 62' Pinamonti). Allenatore Andreazzoli

Venezia (4-3-3): Lezzerini (Dal 46' Maenpaa); Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Schnegg (Dal 46' Molinaro); Fiordilino (Dal 54' Crnigoj), Vacca (Dal 68' Okereke), Busio; Aramu (Dal 33' Heymans), Henry, Johnsen. Allenatore Zanetti

Arbitro: Rapuano

Gol: 13' Henry (V), 68' Okereke (V), 89' rig. Bajrami (E)

Assist: Aramu

Ammoniti: Ismajli, Aramu, Lezzerini, Haas, Johnsen, Heymans, Maenpaa

La cronaca in 7 momenti chiave

3' - JOHNSEN! Che giocata. Punta Stojanovic, lo salta e calcia col destro a giro potente. Palla fuori di poco.

13' - GOL DEL VENEZIA! 0-1. HENRY! Gran palla in mezzo col mancino di Aramu, per la spaccata di Henry a centro area. Primo gol del francese e grande assist di Aramu.

20' - Gran cross da destra di MAZZOCCHI per lo stacco di Henry, che anticipa Ismajli, ma mette alto.

32' - Aramu manda in porta JOHNSEN, che accelera e si presenta a tu per tu con VICARIO, che con una grande uscita para e salva l'Empoli.

68' - OKEREKE! GOL! CHE GOL! 0-2 VENEZIA. Henry gestisce alla grande la palla, serve Okereke a centrocampo, l'attaccante parte, salta due uomini e col mancino infila Vicario.

89' - BAJRAMI! GOL! 1-2 Empoli. Accorcia l'Empoli. Rigore perfetto, spiazzato Maenpaa. Penalty concesso per fallo di Maenpaa in uscita su Henderson.

94' - Cosa spreca OKEREKE. Henry lo manda in porta, lui rallenta e si fa rimontare dai difensori toscani. Che chance.

Mvp del match

Thomas HENRY - Centravanti vecchio stile, abile a difendere palla e forte di testa. Segna un bel gol, lavora per la squadra, offre assist di pregevole fattura. Da seguire.

La statistica del match

Prima di Henry, l'ultimo giocatore del Venezia ad aver segnato un gol in A era stato Filippo Maniero, nel maggio 2002.

Fantacalcio

Promosso - Mattia CALDARA - "Alla Gasperini". Nel senso di anticipi continui, attenzione, brillantezza nel leggere le situazioni di gioco. Ritrovato.

Bocciato - Leonardo MANCUSO - Non viene mai servito. Si muove, taglia, ma non lo trovano mai.

