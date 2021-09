Empoli-Venezia, match valido per la 3a giornata di Serie A, si é concluso con il punteggio di 1-2 al Castellani. Vincono i veneti di Zanetti grazie alle reti di Henry (bell'assist di Aramu) e Okereke (progressione pazzesca palla al piede). Qui migliori e peggiori del match.

===Le pagelle dell'Empoli===

Guglielmo VICARIO 6,5 - Sul gol di Henry può poco e anche su quello di Okereke, mentre risulta bravissimo a tu per tu con Johnsen. Parata importante.

Petar STOJANOVIC 5,5 - A destra fatica a contenere la furia Johnsen. Il norvegese lo salta spesso, soprattutto nel primo tempo. (Dal 83' HENDERSON SV)

Sebastiano LUPERTO 5,5 - Insomma. Posizionamento buono, velocitá ridotta, diversi errori in impostazione.

Ardian ISMAJLI 4,5 - Primo tempo disastroso. Ammonito subito, poi si perde Henry due volte. (Dal 46' TONELLI 5,5 - Entra bene, dá ordine, ma poi si fa beffare da Okereke sul gol)

Riccardo MARCHIZZA 6 - A sinistra spinge e ci prova. Bene anche da fermo. Mazzocchi lo contrasta bene, ma lui non molla.

Nicolas HAAS 5,5 - Forza e grinta, ma poca luciditá. Porta dinamismo, ma non riesce a supportare adeguatamente l'azione.

Samuele RICCI 6 - Sufficiente, sicuramente. Lucido in regia, bravo a recuperare. Partita discreta, piú in fase difensiva che di impostazione. (Dal 62' STULAC 5,5 - Prova a verticalizzare, non trova mai nessuno)

Filippo BANDINELLI 5,5 - Insomma. Meno bene rispetto alle prime due uscite. Un tiro da fuori, tanta corsa, poca incisivitá. (Dal 46' DI FRANCESCO 5,5 - Entra, ma non si nota. Non entra in partita)

Nedim BAJRAMI 6,5 - A tratti si accende, a tratti sparisce. Un grande classico nel suo dna calcistico. Freddo sul rigore nel finale.

Patrick CUTRONE 5,5 - Impegno massimo, ma non trova mai la porta. Combattivo, ma non determinante.

Leonardo MANCUSO 5 - Non viene mai servito. Si muove, taglia, ma non lo trovano mai. (Dal 62' PINAMONTI 5,5 - Centimetri sui palloni alti, ma anche lui trova veramente pochi palloni giocabili)

ALLENATORE Aurelio ANDREAZZOLI 5 - Brutto Empoli, impreciso e poco coordinato. Evidente passo indietro rispetto alle prime due giornate.

===Le pagelle del Venezia===

Luca LEZZERINI 6 - Nessuna parata di rilievo, alcune buone prese. Esce per un problema alla schiena. (Dal 46' MAENPAA 5 - Una buona parata su Cutrone, un grave errore su Henderson, che regala il rigore all'Empoli)

Pasquale MAZZOCCHI 7 - A destra con grande forza e grande coraggio. Fondamentale in questa squadra.

Pietro CECCARONI 6,5 - Segue Caldara e copre bene su Cutrone. Non sbaglia nulla.

Mattia CALDARA 7 - "Alla Gasperini". Nel senso di anticipi continui, attenzione, brillantezza nel leggere le situazioni di gioco. Ritrovato.

David SCHNEGG 6 - Non male, a sinistra, ordinato e pulito. (Dal 46' MOLINARO 6,5 - A sinistra, esperto, intelligente. Buon secondo tempo)

Luca FIORDILINO 6,5 - Motorino inesauribile. Corre, pressa, porta palla. Esce per un problema alla spalla. (Dal 54' CRNIGOJ 6 - Entra e dá subito sostanza. Mediano difensivo grintoso)

Antonio VACCA 6,5 - Maratoneta, ma con qualitá. Appoggi perfetti e lucidi. (Dal 68' OKEREKE 7 - Entra e segna subito un gol bellissimo. Progressione e mancino all'angolino. Frizzante e veloce).

Gianluca BUSIO 6,5 - Attenzione a questo ragazzo, davvero brillante. Fisicamente e mentalmente presente.

Mattia ARAMU 7 - Prima mezz'ora eccellente. Con lui il Venezia è un'altra squadra. Assist per Henry, manda in porta Johnsen, aziona il mancino sempre con intelligenza. Poi un problema muscolare lo ferma. (Dal 33' HEYMANS 6 - Prima esterno alto, poi mezz'ala. Attento e convinto)

Thomas HENRY 7,5 - Centravanti vecchio stile, abile a difendere palla e forte di testa. Segna un bel gol, lavora per la squadra, offre assist di pregevole fattura. Da seguire.

Dennis JOHNSEN 6 - Sprint e guizzi continui, accelera e calcia. Spreca una grande chance a tu per tu con Vicario.

ALLENATORE Paolo ZANETTI 7 - Bel Venezia, soprattutto in ripartenza. Sfrutta le doti di Henry, che lo ripaga. Ha bisogno peró di avere Aramu integro.

