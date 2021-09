Belle giocate, 4 gol e prestazioni convincenti nel match tra Lazio e Cagliari che vedeva l'esordio di Mazzarri sulla panchina della Lazio. I sardi giocano un buon calcio e mettono in difficoltà la Lazio, la quale regge l'urto nella prima mezz'ora e va avanti con il colpo di testa di Immobile al 45'. Al primo minuto di ripresa arriva l'immediato pareggio firmato Joao Pedro illuminato da un assist al bacio di Marin. Si trasforma in rifinitore il brasiliano per il secondo gol che porta la firma di Keita. La Lazio reagisce e schiaccia negli ultimi 30 metri il Cagliari negli ultimi 30 minuti. Cataldi manda all'incrocio dei pali un destro di potenza pura quando non manca molto al 90'. L'espulsione di Zappa arriva nel recupero e non cambia il risultato. Pareggio giusto che premia la voglia del Cagliari: i sardi salgono a quota 2 punti, rimanendo nella zona pericolo, la Lazio con 7 punti rimane leggermente staccato dal treno di testa.

Il Tabellino

Lazio-Cagliari 2-2

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (74'Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva (64'Cataldi), Luis Alberto (88'Akpa Akpro); Pedro (64'Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson (88'Moro). All. Sarri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis; Caceres (56'Zappa), Nandez, Marin, Deiola, Dalbert (56'Walukiewicz); Joao Pedro, Keita (74'Pereiro). All. Mazzarri

Gol:45' Immobile, 46'Joao Pedro, 62' Keita, 83' Cataldi

Assist: Milinkovic-Savic, Marin, Joao Pedro

Ammoniti: Caceres, Luiz Felipe, Zappa

Arbitro: Ghersini

La cronaca in 9 momenti chiave

15' - KEITA! Tiro da due passi salvato da LAZZARI sulla linea di porta. Tutto nato da uno scippo a fondo campo di NANDEZ.

21' - NANDEZ! Gol sbagliato dal giocatore dell'Uruguay! Cross dalla sinistra di Lykogiannis e colpo di testa sul secondo palo di Nandez tutto solo. Palla alta!

45' - IMMOBILEEE!! Eccolo il vantaggio della LAZIO! Movimento sul primo palo dopo il cross di MILINKOVIC SAVIC e colpo di testa vincente. 1-0 Lazio in chiusura di tempo.

46' - GOOOOOOLLLL! SUBITO PAREGGIO DEL CAGLIARI! JOAO PEDRO in pallonetto di testa su un assist delizioso di MARIN! 1-1

58' - PALO DI NANDEZ! Incursione in area di sfondamento, tiro probabilmente deviato da Acerbi sul palo. L'arbitro non concede corner.

62' - IL GOL DELL'EX!!! KEITA BALDE!! Giocata di JOAO PEDRO in area, assist all'indietro per KEITA che mira con il destro e calcia in rete da distanza ravvicinata.

75' - CRAGNO MIRACOLOSO su IMMOBILE che devia sulla traversa una conclusione ravvicinata!

83' - CATALDI!!! GOOOLL DEL 2-2!!! Spettacolare rete del centrocampista. Cragno respinge un filtrante di Luis Alberto, Milinkovic prova il tap in di testa e viene respinto, arriva in velocità Cataldi che spara all'incrocio dei pali un tiro di pura potenza e precisione.

93' - Zaccagni anticipa Zappa che lo stende. Secondo giallo ed espulsione.

MVP

JOAO PEDRO: gol e assist per un giocatore sempre determinante per il Cagliari. Prima sfrutta l'assist delizioso di Marin, poi sfonda in area Lazio in progressione e libera Keita in mezzo all'area. Giocatore formidabile.

