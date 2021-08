Sono due le giornate di squalifica (più ammenda di 5mila euro) per Victor Osimhen. Il Giudice Sportivo ha punito l'attaccante nigeriano "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco". Il gesto dell'attaccante azzurro si è manifestato al 22' del primo tempo, nella partita d'esordio contro il Venezia. La punta nigeriana salterà così i prossimi due match contro il Genoa, e soprattutto contro la Juventus.

