In attesa di conoscere l’esito del ricorso per la squalifica di Victor Osimhen , il Napoli perde per almeno un mese il proprio portiere titolare. Un infortunio allo schiena palesatosi dopo la caduta a seguito del contatto contro il genoano Buksa, da cui è scaturito il gol di Goran Pandev poi annullato . Meret, che ha stretto i denti e continuato a giocare, negli spogliatoi di Marassi ha accusato non poco dolore ma ha voluto comunque raggiungere il ritiro di Coverciano dove è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Un infortunio che lo terrà fuori causa per almeno 4 settimane e gli farà saltare verosimilmente le prossime 7 partite ufficiali in programma nei prossimi 25 giorni. Il portiere, non nuovo a infortuni seri in carriera, attualmente si trova in ritiro in nazionale e tornerà a Napoli venerdì per proseguire la terapia riabilitativa.