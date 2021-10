Stefano Pioli è molto soddisfatto della prova offerta dal Milan che è riuscito a vincere su un campo pesante come quello Kessié? Pioli confessa di non aver mai avuto dubbi dell'ivoriano e di considerarlo un titolarissimo della sua squadra. Al netto dei due gol subiti nel finale,è molto soddisfatto della prova offerta dalche è riuscito a vincere su un campo pesante come quello dell'Atalanta (3-2) . Grandi prestazioni da parte di tutti, ma il tecnico dei rossoneri tiene a ringraziare soprattutto Leão, Diaz e Rebic . E? Pioli confessa di non aver mai avuto dubbi dell'ivoriano e di considerarlo un titolarissimo della sua squadra.

Stiamo crescendo

Serie A Atalanta-Milan 2-3, pagelle: Tonali totale, Kjaer autorevole UN' ORA FA

Ottima prestazione, abbiamo giocato con intensità ed energia. Una vittoria pesante che conclude un periodo impegnativo ed è un segnale che stiamo crescendo. I gol subiti? L'importante è vincere, poi secondo me sul secondo gol c'era un fallo clamoroso su un nostro giocatore. Ma sono troppo soddisfatto della prestazione dei miei, contro un avversario fortissimo, e abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con chi è da quattro anni al vertice del campionato. Questo significa che stiamo crescendo

Le prestazioni di Leão e Díaz?

Ho chiesto uno sforzo importante, ma per i ragazzi è meglio correre in avanti che indietro. Hanno fatto sicuramente bene e ogni volta che hanno recuperato palla siamo stati pericolosi. Sono due anni che giochiamo in un certo modo e otteniamo risultati importanti. Non dobbiamo accontentarci. A Liverpool nella prima mezz'ora rimprovero il non essere dinamici. Stavolta lo siamo stati

Leão esulta per il gol in Atalanta-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

E Kessié?

Non ho dubbi sulle sue qualità e sui suoi atteggiamenti. Franck oggi ha fatto una partita strepitosa. La sua prestazione mi ha ricordato l'ultima gara dello scorso anno dove fu sontuoso. Franck è un titolarissimo

Tonali ha parlato di Scudetto

Giusto cavalcare l'entusiasmo. È giusto che i nostri giocatori pensino di essere migliori degli altri

L'esultanza di Tonali dopo il gol del raddoppio in Atalanta-Milan - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Dopo la sosta rientrano Ibrahimovic e Giroud?

Benedetti i rientri, non vedo l'ora che sia così perché Zlatan è un campione, ha giocato un quarto d'ora e ha fatto subito gol. Lo stesso Olivier era partito forte, con prestazioni eccezionali, poi ha avuto mal di schiena. Devo fare i complimenti intanto a Leão e Rebic che in queste 7 partite gli ho tirato il collo e loro si sono sempre fatti trovare pronti

Sandro Tonali

Dopo il 2-3 ci siamo spaventati, ma ormai era finita. Abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo andati forti nonostante un po' di stanchezza dopo la Champions League. Abbiamo dato tutto in campo e siamo soddisfatti per questa vittoria. Il gol? Ho segnato contro una grandissima squadra che significa tanto per me e lo porterò dentro per sempre. Adesso continuiamo così. Se vieni a Bergamo e giochi una partita del genere vuol dire che sei sulla strada giusta. Scudetto? Non parliamo di queste cose, ma è un obiettivo del Milan

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Il Milan domina, poi l'Atalanta sfiora la rimonta: 2-3 a Bergamo UN' ORA FA