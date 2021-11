Flavio Junior Bianchi attacca la profondità, raccoglie la sponda di Caicedo e fredda Vicario con un tracciante terra-aria di sinistro a spegnersi sotto la traversa. Minuto 89 di Empoli-Genoa, Grifone sotto di un gol e destino di mister Ballardini sulla panchina ligure appeso ormai a un filo:attacca la profondità, raccoglie la sponda di Caicedo e fredda Vicario con un tracciante terra-aria di sinistro a spegnersi sotto la traversa. Sconfitta evitata sul filo di lana e prima gioia in Serie A per il golden boy genoano.

Chi è Flavio Junior Bianchi

Non abbiamo scomodato quell’etichetta a caso: il ragazzo nato ad Asti il 24 gennaio del 2000 Golden Boy lo è stato davvero laureandosi miglior giocatore del Torneo di Viareggio edizione 2019, come già prima di lui Cristante, Spinazzola e Ciro Immobile. Flavio Junior Bianchi è un prodotto del florido settore giovanile del Genoa: ci è entrato a 9 anni e ha compiuto tutta la trafila, arrivando a vestire la fascia di capitano e affinando col passare degli anni il suo killer instinct sottoporta (20 gol in 21 partite con l’Under 17 quattro anni fa, per dire).

Il sogno

Entrato nel giro della prima squadra in pianta stabile, Flavio si è tolto lo sfizio di esordire a San Siro contro l'Inter con i colori rossoblù (e poco importa che l’esito della partita sia stato catastrofico per i liguri) e soprattutto di autografare il primo gol in Serie A al Castellani di Empoli: un gol pesante, decisivo, peraltro di ottima fattura. Il sogno ora è quello, ça va sans dire, di debuttare a Marassi raccogliendo il boato della Gradinata Nord.

La gavetta

Dopo le parole di mister Max Allegri in conferenza stampa pre Juventus-Fiorentina tiene banco il dibattito sul percorso dei giovani calciatori in Serie A: devono per forza farsi le ossa nei campionati “inferiori” oppure meritano subito chance al piano più alto? Be' In questo senso Flavio Bianchi, pur giovanissimo, la gavetta l’ha già espletata con una positiva esperienza in Serie C con la Lucchese: la squadra purtroppo è retrocessa ma il 2000 astigiano di nascita ha collezionato 13 gol. Non male come bottino al primo anno tra i “Pro”.

Allegri e la lezione sui giovani: tra percorsi, mode e maglioni...

