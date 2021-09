La Sampdoria si sblocca in campionato, trovando la prima vittoria stagionale col 3-0 inflitto all'Empoli grazie alla doppietta di un cinico Francesco Caputo e alla grande prova di Antonio Candreva. Vediamo insieme i migliori e i peggiori del lunch match giocato al Castellani.

=== LE PAGELLE DELL'EMPOLI

Guglielmo VICARIO 6 - Prende tre gol, è vero, ma ne evita altri due con ottimi interventi su Caputo e Damsgaard. Avrebbe forse potuto fare di più sul raddoppio di Caputo, ma aveva visuale coperta e l'errore parte da Luperto.

Riccardo MARCHIZZA 6 - Dietro è ordinato, ma è col pezzo di bravura che potrebbe valere l'1-1, se solo Mancuso fosse più fortunato, che si guadagna la sufficienza.

Sebastiano LUPERTO 5 - Malissimo in occasione del 2° gol realizzato da Caputo, dove non accorcia lasciandogli troppo spazio. Impreciso anche in altre occasioni, si fa pure ammonire alla fine.

Ardian ISMAJLI 5.5 - Soffre, come il compagno di reparto, Caputo e Quagliarella, ma almeno non ha sulla coscienza gravi macchie (7

Petar STOJANOVIC 5.5 - Nel 1° tempo è uno dei giocatori più in palla tra le fila dei padroni di casa; nel 2° sparisce anche lui, come quasi tutti i compagni.

Nicolas HAAS 5 - Le mezz'ali dell'Empoli non funzionano e non incidono, ma ci si sarebbe aspettati molto di più sia da lui, sia da Henderson (Dal 56' Szymon ZURKOWSKI 5.5 - Prova a incidere più del giocatore che rileva e in parte ci riesce. Eccesso di foga in occasione dell'ammonizione).

Samuele RICCI 5.5 - Non è la sua giornata, ma le qualità sono fuori discussione. Un 2001 di questa caratura va aspettato e compreso, anche in giornate così.

Liam HENDERSON 5 - Ripaga la titolarità con un colpo di tacco bellissimo a centrocampo e poco più. Sicuramente le condizioni del terreno di gioco non lo favoriscono, ma per lui vale lo stesso discorso fatto per Haas (dal 56' Filippo BANDINELLI 6 - Entra e quantomeno ridà un po' di vivacità a un Empoli spento. Crea due palle gol nitide, ma i compagni non ci arrivano mai).

Nedim BAJRAMI 5 - Il gol col Venezia ha ampliato le aspettative su di lui, specie in ottica bonus fantacalcistici. Oggi però non la struscia quasi mai e raramente è nel vivo del gioco (dal 78' Andrea LA MANTIA sv).

Patrick CUTRONE 6 - Nel 1° tempo lavora tantissimo per i compagni, nel 2° troverebbe anche il gol ma è in fuorigioco. Cala nella ripresa come tutto l'Empoli e non trova la sfera su cross al bacio di Bandinelli. Comunque, almeno lotta (Dal 68' Federico DI FRANCESCO 6 - Entra con Pinamonti per ridare vita all'attacco empolese, ma non ci riesce affatto e non solo per colpa sua).

Leonardo MANCUSO 6 - Audero lo mura dopo poco dal fischio d'inizio, poi in spaccata volante è molto sfortunato nel non trovare il gol per questione di centimetri. Anche lui comunque si dà da fare (dal 68' Andrea PINAMONTI 6 - Senza lode e senza infamia, non è supportato dai compagni).

Francesco Caputo in gol in Empoli-Sampdoria Credit Foto Getty Images

=== LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

Emil AUDERO 6.5 - Miracoloso in apertura di sfida su Mancuso, poi sempre attento, preciso e puntuale. Una certezza anche in questa stagione, sebbene sia appena iniziata.

