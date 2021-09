Lorenzo Insigne cambia casa, ma resta a Napoli. Questo, di per sé, potrebbe rappresentare un indizio verso la sua giugno 2022. Dal 1° gennaio, Vincenzo Pisacane, il suo agente, potrà così ascoltare qualsiasi nuova pretendente: il Napoli ha così a disposizione tre mesi per evitare di perdere non solo il proprio capitano, ma anche un giocatore da 111 gol in 403 presenze, simbolo e al tempo stesso divisorio di una città che è forse troppo grande e particolare per ritrovare un nuovo idolo a 360°, dopo Diego Armando Maradona. Una città, in cui Insigne trasloca, spostandosi in una villa dal panorama mozzafiato, ammirabile da Posillipo. cambia casa, ma resta a Napoli. Questo, di per sé, potrebbe rappresentare un indizio verso la sua permanenza in azzurro , anche se a oggi non esiste alcuna trattativa per il rinnovo di un contratto che scadrà a. Dal 1° gennaio, Vincenzo Pisacane, il suo agente, potrà così ascoltare qualsiasi nuova pretendente: il Napoli ha così a disposizione tre mesi per evitare di perdere non solo il proprio capitano, ma anche un giocatore da, simbolo e al tempo stesso divisorio di una città che è forse troppo grande e particolare per ritrovare un nuovo idolo a 360°, dopo. Una città, in cui Insigne trasloca, spostandosi in una, ammirabile da Posillipo.

Tale nuova dimora, potrebbe rappresentare un ulteriore gesto d'amore per un Insigne che, a Napoli, ha radici familiari ma non solo. Il rapporto col Napoli è del tutto particolare e, a oggi, ancora incerto. Alla finestra, l'Inter si affaccerà ancora, forte di un contratto più vantaggioso - 6 milioni di € a stagione per 4 anni, lo stesso offerto in estate, con bonus alla firma di circa 7 milioni, prima che la Beneamata virasse su Joaquín Correa - e di un ruolo centrale nel nuovo progetto neroazzurro. Intanto, a SkySport, Insigne dichiara di essere concentrato sul suo rendimento in campo: "Penso solo a giocare e al campo. Alle altre questioni ci pensa il mio agente. Ho sempre messo davanti la squadra, mi impegno sempre e arrivo sempre con il sorriso. Non penso al contratto, c'è tempo per discutere con la società. Ci penserà il mio agente con il club, ho ancora un anno". Parole di stima, di amore viscerale verso il club e la città di Napoli. La villa diventa allora indizio importante, ma bisogna anche fare presto. Il tempo stringe e gli estimatori non mancano. Un "tesoro" simile, va nascosto bene.

