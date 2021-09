Il Milan va che è un piacere, ma Stefano Pioli potrebbe avere un motivo in più per sorridere. Olivier Giroud è infatti vicino alla convocazione per il match di campionato in programma sabato a La Spezia (calcio d'inizio alle 15). Il francese sperava nel recupero già per la sfida col Venezia, ma la schiena dolorante l'ha costretto a saltare ancora un giro, prima di rimettersi a disposizione del tecnico rossonero. Dopo la positività al Covid-19 e i successivi guai fisici, dunque, il 34enne attaccante francese è pronto a dare nuovamente il proprio contributo. Nell’allenamento odierno a Milanello infatti Giroud è tornato ad allenarsi con il gruppo. Resta solo da capire se Pioli vorrà direttamente schierarlo titolare o, come più probabile, Giroud parta dalla panchina per dare ancora spazio ad Ante Rebic, positivo nella sua prova contro il Venezia.

Gli altri infortunati

Gli altri giocatori alle prese con guai fisici oggi si sono allenati a parte. Per Davide Calabria, Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer si parla al momento di un possibile rientro in Champions martedì, nella delicata sfida con l'Atletico Madrid. Più lunghe le tempistiche per rivedere in azione Tiemoué Bakayoko e Rade Krunic, che torneranno convocabili dopo la sosta per le nazionali.

