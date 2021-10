Gol spettacolari, errori, parate. E un pareggio che, in fondo, rispecchia abbastanza fedelmente quanto visto durante i 90 minuti. Al Ferraris scoppiano i fuochi d'artificio: finisce 3-3 tra Sampdoria e Udinese, tra sorpassi e controsorpassi continui. Alla faccia della crisi di risultati che stanno attraversando le due squadre. L'Udinese si porta in vantaggio per due volte nel primo tempo, prima con Pereyra e poi con Beto, venendo nel frattempo raggiunta da un'autorete di Stryger-Larsen. Nella ripresa lo show prosegue con un rigore di Quagliarella (primo gol in campionato dopo 7 giornate) e soprattutto con una prodezza di Candreva, autore di un portentoso destro dalla distanza direttamente sotto l'incrocio. Ma nel finale Forestieri, appena entrato, realizza sottomisura il punto del definitivo 3-3. VAR protagonista nel concedere un paio di gol inizialmente annullati da Orsato e dai suoi collaboratori, rispettivamente a Beto e Forestieri. In sostanza, pari giusto. Ma la classifica di Samp e Udinese continua a essere mediocre.

Tabellino

Sampdoria-Udinese 3-3 (primo tempo 1-2)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva (73' Ekdal), Damsgaard (73' Askildsen); Quagliarella (87' Torregrossa), Caputo. All. D'Aversa

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Samir (79' Forestieri); Larsen (79' Soppy), Pereyra, Walace, Makengo (79' Samardzic), Udogie (59' Molina); Beto, Deulofeu (50' Arslan). All. Gotti

Arbitro: Daniele Orsato

Gol: 15' Pereyra (U), 24' aut. Larsen (S), 44' Beto (U), 48' rig. Quagliarella (S), 69' Candreva (S), 84' Forestieri (U)

Assist: Deulofeu (U, 0-1), Quagliarella (S, 3-2), Nuytinck (U, 3-3)

Ammoniti: Silvestri, Thorsby, Pereyra, Askildsen, Samir, Bereszynski, Ekdal, Becão, Forestieri

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

8' – Beto scappa in ripartenza, entra in area e mette in mezzo: Yoshida devia verso la propria porta e per sua fortuna colpisce il palo.

10' – Sterzata e controsterzata di Udogie, che da posizione defilata incrocia col sinistro: respinge Audero. Udinese ancora pericolosissima.

15' – GOL DELL'UDINESE. Deulofeu si libera in area e serve un pallone perfetto a Pereyra, che di prima intenzione batte un Audero non esente da colpe. 0-1.

27' – GOL DELLA SAMPDORIA. Caputo tocca in mezzo per Candreva, la palla sbatte contro la traversa e poi colpisce il corpo di Stryger-Larsen, rotolando beffardamente in rete. 1-1.

L'esultanza di Candreva in Sampdoria-Udinese Credit Foto Getty Images

42' – Samir si ritrova davanti ad Audero sugli sviluppi di un angolo, ma il portiere della Sampdoria stavolta respinge miracolosamente.

43' – GOL DELL'UDINESE. Altro angolo per l'Udinese, colpo di testa di Samir contro il palo e Beto segna sulla respinta: gol in un primo momento annullato per presunto fuorigioco e poi, tramite VAR, concesso. 1-2.

48' – GOL DELLA SAMPDORIA. Quagliarella realizza un calcio di rigore concesso per un fallo di Silvestri su Caputo, a sua volta servito da uno sciagurato retropassaggio di Walace. 2-2.

69' – GOL DELLA SAMPDORIA. Gol semplicemente spettacolare di Candreva, che calcia da lontanissimo e incastona il pallone sotto l'incrocio. 3-2.

78' – Gran protezione del pallone in area di Beto e stupendo sinistro che lambisce l'incrocio più lontano di Audero.

84' – GOL DELL'UDINESE. Angolo, spizzata aerea di Nuytinck e tocco sottomisura del neo entrato Forestieri. Gol in un primo momento annullato e poi, come nel primo tempo, concesso grazie all'intervento della VAR. 3-3.

La statistica chiave

Diciassettesimo campionato di fila con almeno un gol segnato per Fabio Quagliarella. Un highlander del calcio italiano.

MVP

Candreva. Il super gol del 3-2 si candida a entrare nelle classifiche dei più belli del campionato. Una prodezza che nobilità ulteriormente una gara di alto profilo.

Fantacalcio

PROMOSSO – Beto. Difficile tenerlo quando parte in velocità. Quasi provoca un'autorete di Yoshida, poi segna un gol e ne sfiora un altro. Gran partita.

BOCCIATO – Walace. Rovina la propria prestazione, già non eccezionale, con lo sciagurato retropassaggio che provoca il rigore del 2-2. Una macchia fatale.

Le pagelle

