Liberi tutti. E' ciò che trapela al culmine del processo in merito al caso plusvalenze, che aveva coinvolto ben 59 dirigenti di undici società calcistiche italiane. L'accusa della procura federale FIGC in merito a compravendite tra club sostenute su valori di mercato sospetti si è prosciugata in un batter di ciglia, senza mietere alcuna vittima o tantomeno imporre alcuna sanzione verso i club coinvolti. In udienza, la prpcura federale aveva chiesto 12 mesi di inibizione più 800mila euro di multa per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, mentre per il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis erano stati chiesti 11 mesi e 5 giorni.

Ad

A breve ulteriori aggiornamenti...

Serie A Allegri: "Servono almeno 10 punti per la Champions" UN' ORA FA

.....

Spalletti: "Osimhen, plusvalenze... Se parlaste anche della partita..."

Serie A Volata Scudetto: l’Inter si è ritrovata, al Milan serve una scossa 3 ORE FA