La Procura FIGC ha chiesto una inibizione di 12 mesi per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e una multa di 800mila euro al club bianconero per l’indagine sulle plusvalenze, nel processo davanti dal Tribunale Federale iniziato oggi. Tra gli altri dirigenti bianconeri, nei confronti di Fabio Paratici, firmatario di 32 contratti con valutazioni giudicate ‘gonfiate’, sono stati chiesti 16 mesi e 10 giorni di inibizione, per Federico Cherubini 6 mesi e 20 giorni,per Pavel Nedved 8 mesi al pari dell’ad Maurizio Arrivabene.

Chiesta invece un’inibizione di 11 mesi e 5 giorni ad Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli.

