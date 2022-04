L'Equipe, il fondo arabo Investcorp sarebbe interessato all'acquisizione del Milan e del Lille. Inoltre, è notizia delle ultime ore come il legame tra il Lille ed Elliott, proprietario del Milan. Tra questi intrecci, proprio il fondo arabo potrebbe essere un diretto interessato di tutta la situazione. Clamorosa indiscrezione da parte deInoltre, è notizia delle ultime ore come gli occhi della Uefa abbiano messo nel mirino la squadra francese per cercare di capire con esattezza a chi appartenga. Il principale capo d'accusa è, proprietario del. Tra questi intrecci, proprio il fondo arabo potrebbe essere un diretto interessato di tutta la situazione.

Le parole del L'Equipe: 'Secondo le nostre informazioni, il Milan è in contatto con il fondo mediorientale Investcorp per un’acquisizione del club italiano e del Lille, insieme. Questo fondo di investimento è stato fondato nel 1982 per consentire alle famiglie benestanti del Medio Oriente di investire in progetti nei mercati sviluppati'. Come dimostrato dalle finestre di calciomercato, Milan e Lille sono stati protagonisti di alcuni importanti trasferimenti come Rafael Leao e il portiere Mike Maignan e, per il mercato estivo, si parla già di Renato Sanches e Come dimostrato dalle finestre di calciomercato, Milan e Lille sono stati protagonisti di alcunicome Rafael Leao e il portiere Mike Maignan e, per il mercato estivo, si parla già di Sven Botman che potrebbero sbarcare a Milano.

CHE COS'E' INVESTCORP, NEGLI ULTIMI MESI HA INVESTITO 200 MILIONI IN ITALIA

Investcorp è una realtà globale di gestione di investimenti alternativi, attiva da 40 anni con sede in Bahrain e fondata dall’83enne magnate iraqeno Nemir Kirdar (CEO per 30 anni e morto nel 2020 all’età di 83 anni), e ha costituito la piattaforma di business europeo nel 2017. Come approfondisce in Sole 24 Ore, Investcorp si propone come gestore globale di prodotti d'investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. Nel gennaio 2022, Investcorp ha pubblicato il suo Responsible Business Report 2021 che delinea i punti principali in merito al suo impegno in campo ambientale, sociale e di governance (Esg) per il 2021 e le iniziative specifiche che l’azienda ha attuato per raggiungere questi obiettivi. Investcorp oggi è presente in 13 Paesi tra Stati Uniti, Europa, Paesi del Golfo e Asia, tra cui India, Cina e Singapore. , attiva da 40 anni con sede ine fondata dall’83enne magnate iraqeno Nemir Kirdar (CEO per 30 anni e morto nel 2020 all’età di 83 anni), e ha costituito la piattaforma di business europeo nel 2017. Come approfondisce in un articolo di qualche settimana fa il, Investcorp si propone come, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. Nel gennaio 2022, Investcorp ha pubblicato il suo Responsible Business Report 2021 che delinea i punti principali in merito al suo impegno in campo ambientale, sociale e di governance (Esg) per il 2021 e le iniziative specifiche che l’azienda ha attuato per raggiungere questi obiettivi. Investcorp oggi è presente in 13 Paesi tra Stati Uniti, Europa, Paesi del Golfo e Asia, tra cui India, Cina e Singapore.

Mohammed Mahfoodh Alardhi, numero uno del fondo arabo Investcorp che secondo l'Equipe sarebbe interessato al Milan Credit Foto Getty Images

Al 31 dicembre 2021, Investcorp Group ha 40,4 miliardi di dollari di asset under management totali, comprese le attività gestite da manager di terze parti e, nei suoi uffici, impiega circa 460 persone di 46 nazionalità in tutto il mondo. Negli ultimi mesi Investcorp ha messo i propri occhi sull’Italia completando due acquisizioni immobiliari. Nell’ottobre 2021 a Milano ha rivelato, con un investimento da 74 milioni di euro, la sede di Kering, la multinazionale specializzata in beni di lusso proprietaria di Gucci, Yves Saint Laurent e Bottega Veneta mentre con un deal da 128 milioni di euro a Roma ha messo le mani su un complesso di abitazioni ad uso uffici in via Paolo di Dono 44 nella Capitale. L’edificio ospita gli uffici italiani dell’Ifad, l’agenzia delle Nazioni Unite che si dedica a sradicare la povertà e la fame nelle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo.

Neil Hasson, managing director di Investcorp European Real Estate, al Sole 24 Ore il 24 marzo si era espresso così riguardo agli investimenti italiani: “Abbiamo sempre visto un enorme potenziale in Italia. Abbiamo iniziato con partnership con brand come Gucci e Riva e nel tempo il mercato ha confermato di essere dinamico e con significative opportunità. Continuiamo a vedere l'Italia e l'Europa come una regione prioritaria per i nostri investimenti nel real estate”. Chissà se presto nel portfolio di investimenti rientrerà anche il Milan.

