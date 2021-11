Roma-Bodo/Glimt, match valido per la 4a giornata del gruppo C di Conference League, è terminata con il punteggio di 2-2, frutto delle reti di Solbakken, El Shaarawy, Botheim e Ibanez. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 6 - Di fatto mai operoso, incolpevole sulla sassata di Solbakken e sul colpo di testa ravvicinato di Botheim.

KARSDORP 5 - Cercato tantissimo dai compagni, non riesce mai a offrire giocate di qualità: crossare male è un grande limite per un esterno così offensivo.

MANCINI 5 - Bella statuina come tutto il reparto sul gol di Botheim. Nel finale prende il palo da mezzo metro.

CRISTANTE 6 - Quasi sempre in difesa, precisione chirurgica nei lanci lunghi: il migliore dei suoi, sarebbe servito di più in mezzo al campo.

IBANEZ 6 - Non è un esterno e si vede: corre a vanvera e si incarta spesso nel fraseggio. Il gol nel finale vale la sufficienza.

DARBOE 5 - Volenteroso, ma non ne azzecca una: occasione più che sprecata.

dal 46' VILLAR 5,5 - Rispolverato a grande richiesta dopo l'epurazione, gioca una ripresa abbastanza grigia e anonima.

VERETOUT 5 - Jordan, che succede? Sembra patire l'assenza di Cristante al suo fianco, ma l'enormità di errori tecnici è difficile da spiegare.

ZANIOLO 5,5 - Va bene fare a sportellate, ma serve criterio. Nel primo tempo manca un assist fatto per Abraham, lo regala a El Shaarawy nella ripresa.

dal 67' SHOMURODOV 6 - Mezz'ora di discreta presenza, senza squilli.

MKHYTARIAN 4,5 - Ormai è un caso degno dei Ghostbusters. Desaparecido dal primo istante di partita, ormai è l'ombra di se stesso.

dal 46' CARLES PEREZ 6 - Abbastanza vivace, anche se inconcludente.

EL SHAARAWY 7 - Ultimo a mollare, spesso pericoloso, trova un bellissimo gol: che altro serve per essere titolare?

dall'88' ZALEWSKI s.v

ABRAHAM 5 - Non la prende mai, al momento più che punta di diamante sembra un corpo estraneo. La squadra non sa sfruttarlo a dovere.

dall'81' MAYORAL 6 - Buon ingresso in campo, condito dall'assist per Ibanez nel finale.

All. MOURINHO 5 - La sua Roma è scollata, con poco equilibrio. Creare, se non si capitalizza, serve a poco: la Roma Special è già tornata Normal?

Le pagelle del Bodo/Glimt

Haikin 6; Sampsted 6,5, Moe 6, Lode 6,5, Bjorkan 6; Fet 6, Hagen 6,5, Konradsen 6 (dall'87' Vetlesen s.v); Solbakken 7, Botheim 7, Pellegrino 6,5 (dall'87' Mugisha s.v.). All. Kjetil Knutsen 7,5

